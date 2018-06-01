DHA YURT - Şehit Uzman Çavuş Aktaş'ın cenazesi Tokat'a getirildi

Kuzey Irak'ta sürdürülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 3 askerden Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş’ın (28) cenazesi memleketi Tokat’ta getirildi.

Hakkari’de düzenlenen askeri törenin ardından askeri uçakla Tokat’ta gönderilen Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş’ın cenazesini havaalanında Vali Ömer Toraman, il protokolü, şehidin anne ve babası Duran- Rabia Aktaş, yakınları ve vatandaşlar karşıladı. Aktaş’ın İzmir'de astsubay okulunda okuyan kardeşi Samet Aktaş ağabeyini üniforması ile karşıladı. Şehidin eşi Ebru ve 1 yaşındaki oğlu Kerem Tuğra da aynı uçakla Tokat’a geldi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu silah arkadaşları tarafından askeri uçaktan alınarak, Tokat Belediyesine ait cenaze aracına taşındı. Bu sırada şehidin anne ve babası gözyaşlarına boğdu. Baba Duran Aktaş, ''İki oğlum var. İntikamını alacaklar'' diyerek gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi daha sonra Tokat Devlet Hastanesi morguna konuldu. Şehit Aktaş'ın, 1 yıl önce sosyal medya hesabından oğlu Kerem Tuğra’nın fotoğrafıyla 'Babam çalışsın, ben keyfime bakarım' şeklindeki paylaşımı yürekleri burktu.Şehit Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş, ikindi namazı sonrası Tokat’ta düzenlenecek cenaze törenin ardından Güryıldız beldesinde toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

-Havalanından görüntüler

-Şehidin cenazesinin getirilişi

-Oğlu ve eşinin görüntüleri

-Yakınlarının üzüntüsü

-Babasının gözyaşları

-Kardeşinin görüntüsü

-Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- İbrahim UĞUR/TOKAT, ()