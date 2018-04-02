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DHA YURT - Şehit Uzman Çavuş, 8 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlerce 6 korucunun şehit olduğu saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Emre Dut (24),  yaklaşık 8 bin kişi tarafından memleketi Konya'nın Ereğli...

DHA YURT - Şehit Uzman Çavuş, 8 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlerce 6 korucunun şehit olduğu saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Emre Dut (24),  yaklaşık 8 bin kişi tarafından memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. 
Siirt'in Eruh kırsalındaki Ormanardı Üs Bölgesi'ne yol yapım çalışmalarında kullanılan iş makinelerinin güvenliğini sağlayan güvenlik görevlilerine geçen 30 Mart günü, PKK'lı teröristler ağır silahlarla saldırdı. Saldırı da 6 korucu şehit oldu, 6 asker ile 5 güvenlik korucusu da yaralandı. Yaralı askerlerden 1 yıllık uzman çavuş  Emre Dut, tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesi'nde dün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü. Şehit Dut'un cenazesi dün memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine getirilerek hastane morguna kondu. Şehit Dut'un cenazesi bugün morgdan alınıp, helallik için baba evine getirildi. Burada kardeşi Arzu Dut, ''Ağabey neden bizi bırakıp gittin'' diyerek ağlayıp tabuta sarıldı. Alınan helalliğin ardından dini ve askeri tören yapılacağı Ula Camii önüne getirildi. Şehit Dut'un babası Mustafa Dut ve kendisi gibi uzman çavuş olan ve Afrin'de görev yapan kardeşi Akif Dut, tabutun başından ayrılmadı.  Geçen şubat ayında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamından Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde gerçekleşen saldırı neticesinde şehit düşen  Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen'in (22) babası Sedat Seçen de,  Mustafa Dut'a taziyede bulundu. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ailesi, yakınları ve yaklaşık 8 bin kişi katıldı.  Şehit Dut'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Meydanbaşı Mezarlığı'ndaki Ereğli Şehitliği'ne defnedildi.  

Görüntü Dökümü:
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- Şehidin cenazesinin helallik için baba evine getirilmesi 
- Tören alına getirilmesi 
- Törenden detay
- genel  ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA - Hasan DÖNMEZ  EREĞLİ KONYA,()
 

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