DHA YURT - ŞEHİT POLİS HAVAALANINDA MESLEKTAŞLARI TARAFINDAN KARŞILANDI (2)

CENAZE TÖRENİNE AVCI VE DESTİCİ DE KATILDI

Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nde şehit düşen polis memurlarından Ali Sevim'in cenazesi, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilk olarak Şirintepe Mahallesi'ndeki baba evinin önüne götürüldü. Evin önünde dua okunmasının ardından şehidi cenazesi törenin yapılacağı Reşadiye Camii bahçesine getirildi. Buradaki törene şehidin babası Eyüp Sevim, annesi Fatma Sevim, şehidin kardeşi Seyit Sevim, şehidin eşi Demet Sevim, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Vali Azmi Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, AK Parti Milletvekili Harun Karacan, CHP Milletvekili Utku Çakırözer, emniyet mensupları ile çok sayıda kişi katıldı.

Camii yanına kurulan taziye çadırında bulunan şehidin eşi Demet Sevim gözyaşı dökerek, "Bak Alim herkes senin için gelmiş. Daha çocuğunu elinden tutup gezdiremedin. Nasıl sığdın o tabuta?" dedi.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra şehidin Türk Bayrağı'na sarılı tabutu polislerin omzunda cenaze aracına kadar taşındı. Bakan Nabi Avcı, şehidin işitme engeli olan babası Eyüp Sevim'in elini tutarak birlikte yürüdü. Ali Sevim'in cenazesi götürüldüğü Kanlıpınar Şehitliği'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Polis memuru Ali Sevim'in Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi mezunu olduğu, 25 Temmuz 2012 tarihinde polis memuru olarak Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde göreve başladığı, 8 Eylül 2016 tarihinde de Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne tayin olduğu belirtildi.

Görüntü dökümü:

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-Cenazenin cami bahçesine getirilişi,

-Taziye çadırındaki yakınlarının,

-Cenaze namazından,

-Cenazenin götürülmesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-Saadet YÖRÜKÇÜ / ESKİŞEHİR,()