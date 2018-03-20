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DHA YURT - Şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan gönüllü güvenlik korucusu Yaseddin Opçin (43), Topçular köyünde toprağa verildi. Hani ilçesi Topçular karayolu Şekale Tepe bölgesinde...

DHA YURT - Şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan gönüllü güvenlik korucusu Yaseddin Opçin (43), Topçular köyünde toprağa verildi.
Hani ilçesi Topçular karayolu Şekale Tepe bölgesinde dün saat 15.05 sıralarında, hareket halindeki sivil araca bir grup PKK'lı teröristin açtığı ateşte, Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak ile gönüllü güvenlik korcusu Yaseddin Opçin şehit oldu. 7 çocuk babası Şehit Yaseddin Opçin için memleketi Topçular köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Hasan Basri Güzeloğlu ile kent yöneticileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Yaseddin Opçin'in cenazesi, Topçular köyü Uysal mezrasında kılınan cenaze namazının ardından, tekbirler ve dualar eşliğinde toprağa verildi. Daha sonra köy meydanında vatandaşlar ile bir araya gelen Vali Güzeloğlu, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

Haber:DİYARBAKIR,() 
 

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