DHA YURT - Şehit eşini başında şapkası, kucağında fotoğrafıyla uğurladı

IRAK'ın kuzeyindeki Sare Batin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker'in (25) cenazesi memleketi Sivas'ta kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Eşi, Özge Kılıç Peker, şehidi kucağından hiç bırakmadığı fotoğrafı ve başına taktığı şapkası ile uğurladı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan Komando Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker, 8 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Sare Batin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin cenazesi dün Van'da yapılan törenin ardından askeri kargo uçağı ile memleketi Sivas'a getirilerek Numune Hastanesi morguna konuldu. Bugün hastane morgundan alınan şehit uzman onbaşı Peker'in cenazesi önce 4 Eylül Mahallesi'ndeki babaevine götürülerek helallik alındı. Evin ardından cenaze Ulu Cami'ye getirildi. Ulu Cami'de öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazına Milli Eğtiim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Davut Gül, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, şehidin işçi emeklisi babası Ahmedi Duran Peker, annesi Meral, 1 yıl önce evlendiği eşi Özge Kılıç Peker, kardeşleri Selim Peker ve Şeyma Uysal ve yakınları, askeri erkan ile binlerce vatandaş katıldı. Cami avlusuna konulan cenaze başında duygusal anlar yaşandı. Şehidin eşi Özge Kılıç, babası Ahmedi Duran annesi Meral Peker ile yakınları şehidin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

ŞAPKASIYLA UĞURLADI

Cami avlusunda cenaze namazı beklenirken, şehidin babası uzun süre gözyaşı döktü. Ayakta durmakta zorlanan annesi Meral Peker ise tabureye oturtuldu. Şehidin eşi Özge Kılıç Peker, kucağında eşinin fotoğrafı ve başına şapkasıyla güçlükle ayakta durabildi. Şehit Peker'in 8 yaşındaki yeğeni Arda Uysal'ın da gözyaşları törene damga vurdu. Elinde dayısı ve yengesinin birlikte çekilmiş fotoğrafını taşıyan Arda, tabuta sarılarak gözyaşı akıttı. Fenalık geçiren bazı yakınları ise sağlık ekiplerinin desteğiyle ayakta durabildi.

'BENİ GÖTÜRÜN, GÖREVİNİ TAMAMLAYAYIM'

Tören öncesinde anne Meral Peker'in bir kaç kere "Beni oraya götürün, oğlumun görevini tamamlayayım" dediği duyuldu. Öğlen namazının ardından şehidin özgeçmişi okundu. Yağmurlu havada gerçekleştirilen törende şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan kıldırdı. Cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde camiden çıkarılan Şehit Uzman Onbaşı Furkan Peker'in cenazesi top arabasına konuldu. Şehidin yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi bir süre peşinden yürüdü. Kent meydanında cenaze aracına konulan Şehit Uzman Onbaşı Furkan Peker'in cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı içindeki Garnizon Şehitliği'ne götürülerek dualar eşliğinde defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenazenin ev önünde helallik alınması

Cenaze töreninden görüntüler

Eş ve yakınlarının ağlayışı

Cenaze namazı

Haber - Kamera: Eraydın AYTEKİN - Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER / SİVAS, ()