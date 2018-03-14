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DHA YURT -Şehit eşinden yürek yakan sözler: Oğlunu bana, beni kime emanet ettin

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesi kırsalında sürdürülen operasyon esnasında terör örgütü PKK tarafından daha önce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan 3 asker için uğurlama töreni düzenlendi. Şehit Jandarma...

DHA YURT -Şehit eşinden yürek yakan sözler: Oğlunu bana, beni kime emanet ettin

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesi kırsalında sürdürülen operasyon esnasında terör örgütü PKK tarafından daha önce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan 3 asker için uğurlama töreni düzenlendi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı'ın eşi Hanife Çakı'nın, "Yaralı ceylanını sen kime bıraktın? Evladını bana bıraktın ama, beni kime bıraktın birtanem? Kime emanet ettin beni? Oğlun büyüsün kanını yerde bırakmayacak"şeklindeki sözleri yürek burktu. 

Dicle ilçesi kırsalında dün düzenlenen operasyonda PKK'lıların araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi ile şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık ve  Uzman Çavuşlar Fatih Uysal ile Kadir Çakı için Diyarbakır 7'inci Kolordu Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekileri Galip Ensarioğlu, Ebubekir Bal, 7'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Büyükşehir Belediye başkan vekili Cumali Atilla, askeri ve mülki erkan, şehitlerin aileleri ve silah arkadaşlarının katıldığı tören, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından şehitler için dualar okundu.
"OĞLUN BÜYÜSÜN KANINI YERDE BIRAKMAYACAK"
Uğurlama törenine oğluyla birlikte katılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı'nın eşi Hanife Çakı ağıt yaktı. Törende Şehidin acılı eşinin  yürek yakan sözleri duygulu anlar yaşattı. Çakı, "Ağlamayacağım. Seni bırakmayacağım. Seni bırakmayacağım, köyümüze düğünümüze götüreceğim. Bugün bizim bayramımız. Bizim düğünümüz var herkes bizi bekliyor canımın içi. Seni de oğlunu da götüreceğim. Ben daha çok seviyordum seni, daha çok. Ben senin olduğun her yere gelirim. Ben senin peşinde koşarım. Bu, son ayrılığımız demiştin. Son dedin ama son değilmiş, canım içi, birtanem. Bırakma dedim beni. Ben dün o sofraya oturdum zaman benim kocam şehit olmuş o saatte. Komutanlar eve geldiğinde bir şey olduğunu anladım. Gelmezsinler diye kapıyı kitledim ama geldiler. Yaralı ceylanını sen kime bıraktın? Evladını bana bıraktın ama beni kime bıraktın birtanem? Kime emanet ettin beni? Oğlun büyüsün kanını yerde bırakmayacak"dedi. Düzenlenen törenin ardından, şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın naaşı, Antalya'ya, şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı'nın naaşı Amasya'ya, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık'ın naaşı ise Konya'ya uğurlandı. 

Görüntü Dökümü:
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-Törenden görüntü
-Törene katılanlar
-Şehidin eşinin ağıt yakması
-Cenazelerin tören alanına getirilişi
-Duaların okunması
-Cenazelerin ambulansa bindirilişi
-Şehitlerin uğurlanması
-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Serdar SUNAR-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, ()

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