DHA YURT - Şehit Binbaşı Albayrak’ı 30 bin kişi gözyaşlarıyla uğurladı (2)

Şehit Binbaşı Albayrak’ı 30 bin kişi gözyaşlarıyla uğurladı (2)
DEV TÜRK BAYRAKLARIYLA YÜRÜDÜLER
Şehit Binbaşı Bülent Albayrak’ın cenaze töreni Orhanbey Camii’nde yapılırken avluya sığmayan binlerce kişi caminin karşısındaki Cumhuriyet Alanı’nda ellerinde bayraklarla beklediler. Cenaze namazının ardından bayraklı gruplar top arabasına konulan şehidin cenazesinin mezarlığa götürülmesi sırasında da korteje eşlik ettiler.
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Haber-Kamera: BURSA ()
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