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DHA YURT - Şehit babaya son bakış

VAN'ın Gürpınar ilçesinde dün gece görevden dönerken Edremit ilçesindeki evinin yakınında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan güvenlik korucusu Metin Ertaş (44) için tören düzenlendi. Törende, şehidin oğlu Serhat'ın (18)...

DHA YURT - Şehit babaya son bakış

VAN'ın Gürpınar ilçesinde dün gece görevden dönerken Edremit ilçesindeki evinin yakınında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan güvenlik korucusu Metin Ertaş (44) için tören düzenlendi. Törende, şehidin oğlu Serhat'ın (18) gözlerini babasının tabutundan ayıramaması yürek dağladı. Şehit korucu, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Gürpınar ilçesinde güvenlik korucusu olarak görev yapan evli ve 4 çocuk babası Metin Ertaş, dün gece saatlerinde Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesi'ndeki evine giderken yüzü kar maskeli, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ertaş, ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ertaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Metin Ertaş'ı cenazesi, Şabaniye Mahallesi'ndeki Hacı Ömer Camisi'ne getirildi. Şehit korucu için burada tören düzenlendi.
Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İlçe Belediye Başkan Vekilleri, Korucular Derneği Başkanı Ayhan Kahraman, kurum amirleri, asker ve polisler ile şehidin çocukları ve yakınları katıldı. Şehit Metin Ertaş'ın öz geçmişinin okunmasının ardından öğle namazını takiben cenaze namazı kılındı.
YÜREK DAĞLADI
Cenaze törenine katılan şehidin babası Azizhan ile çocukları Sami, Serhat, Muhammed ve Şermin Ertaş gözyaşlarına hâkim olamadı. Şehidin yakınlarını komutanlar teselli etti. Törende şehidin oğlu Serhat'ın, bir an olsun gözlerini babasının tabutundan ayırmaması yürekleri dağladı.
Törenin ardından Şehit Güvenlik Korucusu Metin Ertaş'ın cenazesi askerlerin omuzlarında taşınarak, Şabaniye Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi. Şehir Metin Ertaş, gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Şehit Güvenlik Korcusu Metin Ertaş'ın cenazesinden görüntü
-Cenaze törenine katılan çocukları ve akrabalarından görüntüler
-Cenaze namazının kılınması
-Cenazenin omuzlarda taşınması
-Detaylar

Haber-Kamera: Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN, ()- 

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