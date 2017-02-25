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DHA YURT - Şehit babası oğlunun tabutunu taşıdı (2)

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ El Bab'da yürütülen operasyon sırasında terör örgütü DEAŞ'ın tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Selman Çelik'in cenazesi Dumlupınar...

DHA YURT - Şehit babası oğlunun tabutunu taşıdı (2)

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

El Bab'da yürütülen operasyon sırasında terör örgütü DEAŞ'ın tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Selman Çelik'in cenazesi Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Kütahya Ulu Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin babası Süleyman Çelik, annesi Halime Çelik, kardeşleri Harun Çelik ve Talha Çelik, yakınları, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Ak Parti Milletvekili Şükrü Nazlı ile çok sayıda kişi katıldı.

İkindi namazının ardından şehit Uzman Onbaşı Selman Çelik'in cenaze namazını İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar kıldırdı. Namaz sonrası Çelik'in tabutu askerlerin omzunda cenaze aracına götürüldü. Törene katılan kalabalık 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı atıp tekbir getirdi. Şehit Uzman Onbaşı Selman Çelik, merkezi bağlı Kaynarca Köyü'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü dökümü:

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-Şehidin tabutunun cami önüne getirilmesi,

-Şehidin yakınlarının,

-Cenaze namazından,

-Tabutun askerlerin omzunda cenaze aracına taşınması ve kalabalığın tekbir getirip slogan atmasından çekilenh görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTHYA,()

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