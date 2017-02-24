DHA YURT - Şehit ateşi Kütahya'ya düştü

FIRAT Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da yürütülen operasyon sırasında terör örgütü DEAŞ'ın tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerden Piyade Komando Uzman Onbaşı 23 yaşındaki Selman Çelik'in Kütahya'da oturan yakınları yasa boğuldu.

Bekar olan Uzman Onbaşı Selman Çelik'in şehit haberini Meydan Mahallesi Şehit Ömer Sokak'ta oturan bir pazarlama şirketinde çalışan evli 3 çocuk babası Süleyman Çelik'e askeri yetkililer verdi. 4 katlı apartmanın 2'inci katında oturan şehidin baba evine Türk Bayrağı asıldı. Bir 112 ambulansı da evin önünde hazır bekletildi.

Şehidin çocukluk arkadaşı olan ve gazete dağıtıcılığı yapan İsmail Söyler "Selman ile iki birlikte çalıştık. Kendisi gönüllü olarak vatana hizmet etmek için uzman çavuşluğu, askeriyeyi seçti. Bana 'İyi ki gitmişim, asker olmuşum' dedi. Askerlik mesleğini seviyordu" dedi. ruhu şad olsun Selman asker olmayı çok istiyordu. En son telefonla görüştüğümüzde bana 'İyi ki asker olmuşum' dedi.

Görüntü dökümü:

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-Şehidin babaevinin önündeki ambulansın ve askeri aracın,

-Türk Bayrağı babaevinin dışından,

-Şehit yakınlarının eve girişi,

-Şehidin arkadaşı İsmail Söyler'in konuşmasından,

-Şehidin fotoğrafları bulunuyor.)

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,()