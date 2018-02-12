DHA YURT - Şehit astsubayın annesi: Gurur duyuyorum, üzülmüyorum

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin'de sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 19'uncu gününde şehit olan, cenazesi geçen parşembe günü Karabük'te toprağa verilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın annesi Ülker Akpınar, "Çok gurur duyuyorum, üzülmüyorum. Vatanım, milletim, bayrağım sağolsun" dedi.

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın annesi Ülker Akpınar, eşi Hafize Nur, kız kardeşi Beyza Akpınar, anneannesi, dedesi ve diğer yakınları Safranbolu Şehir Mezarlığındaki şehitliğe gelerek dua etti. Kuran-ı Kerim okunan şehitlikte anne Ülker Akpınar oğlunun beresini öptü. Komiser Yardımcısı Hafize Nur Akpınar ise eşinin beresini mezarına bıraktı. Şehit annesi Ülker Apınar, şehitlik çıkışında, "Çok gurur duyuyorum, üzülmüyorum. Vatanım, milletim, bayrağım sağolsun. Kalbimden geçeni söylüyorum. Türk milleti de çaba göstersin bu vatan için. Bir Ömerler ölür bin Ömerler gelir. Allah'a hamd ediyorum. Herkes üzerine düşen vazifeyi yapsın. Bu vatan bizim. Dili, dini, mezhebi, ırkı ne olursa olsun herkes bu vatanda yaşıyorsa vatanına sahip çıksın. Evladımla gurur duyuyorum, üzülmüyorum. Kafirlerde sevinmesin. Anası ağlıyor demesin. Gayet başım dik, gökyüzünde elhamdülillah" dedi.

VASİYETİNDE BAHSETTİĞİ ZEHRA SÖYLEMEZ KONUŞTU

Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın, "Babamlara söyleyin devletin bağladığı aylığın yüzde 10'unu yine Zehra teyzenin oraya versinler. Hakkınızı helal edin" diyerek vasiyetinin son satırlarında bahsettiği Zehra Söylemez de şehitliğe gelerek dua etti. Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Söylemez, Şehit Akpınar'ın göreve başladığında adak adadığını ve adak kurbanını birlikte kestiklerini söyledi. Adağı Akpınar ile birlikte ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek dağıttıklarını ve Akpınar'ın çok üzüldüğünü ifade eden Zehra Söylemez, "Sağ olsun, her zaman sürekli bağış gönderdi ama biz çok görüşemedik, görevdeydi. Şuan bile görevde, ne büyük görev yaptı neleri haykırdı. Bize tebrik yağıyor, 'Nasıl bir şehidiniz var?' sizin diyorlar" diye konuştu.

Yaklaşık 8-9 ay önce Etiyopya'da Şehit Ömer Halisdemir Yetimhanesinin teslim törenine gittiğini söyleyen Zehra Söylemez, şöyle devam etti:

"Onun da bağışı nasip oldu oraya. O yetimhanenin bahçesine bir de mescit ihtiyacımız vardı, eşime 'mescit yaptırıp adını da Ömer Bilal koyduracağım' dedim. Ama vasiyetten haberim yoktu, bir gün sonra ortaya çıktı. Her şey Allah'ın takdiriyle oluyor. Ömer Bilal hepimize o kadar büyük ders verdi ki, ilk önce bizim bu savaşı ne için yaptığımızı, iki satırla özetledi. O yüzden kendini bilmezlerin oturup da bu mücadeleyle ilgili ileri geri konuşmamasını istiyorum. O her şeyi çok güzel anlattı. Hac ile Hilal'in, iman ile küfrün yani o kadar güzel özetlemiş ki, her şeyi ben o kelimelerin üstüne kelime bulamıyorum. Her zaman ara sıra kurban kesip birlikte dağıttık, birlikte gittik. Her ay mutlaka bağış gönderirdi. Babasına öyle bir vasiyet bırakmış. Devletin bağlayacağı maaşın yüzde 10'unu 'Zehra teyzemin oraya' dediği o yer Yağmur yardımlaşma Derneği. Yağmur Yardımlaşma Derneği elinden geldiği kadar önce kendi yakınlarımızda, gerek dünyanın en uzak bölgesindeki en son muhtaca ulaşmak için niyet etmiş bir dernektir. O sürekli bizi takip edip, bağış gönderiyordu. Bir ay sonra da inşallah Myammar'dan kaçan mağdur kardeşlerimiz için ev yaptırıyoruz. Çığır açtı herkes şuan derneğimize yardım etmek için yarışıyor"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehidin mezarı başında dua edilmesi

-Annenin şehit oğlunun beresini öpmesi

-Şehidin beresini mezarına bırakan eşi

-Şehidin annesinin açıklaması

-Şehidin vasiyetinde söylediği Zehra Söylemez'in açıklaması

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Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU,(Karabük),()