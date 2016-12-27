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DHA YURT - Şehit Astsubay Okan Altıparmak'ın cenazesi Konya'ya getirildi

SURİYE'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ militanlarının saldırısında şehit düşen 16 askerden Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görevli Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş 24 yaşındaki Okan Altıparmak'ın...

DHA YURT - Şehit Astsubay Okan Altıparmak'ın cenazesi Konya'ya getirildi

SURİYE'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ militanlarının saldırısında şehit düşen 16 askerden Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görevli Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş 24 yaşındaki Okan Altıparmak'ın cenazesi, memleketi Konya'ya getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda geçen 21 Aralık'ta terör örgütü DEAŞ'lı teröristlerin El Bab bölgesinde düzenlediği saldırılarda şehit olan 16 askerden 14'ünün cenazeleri, işlemlerinin ardından memleketlerine gönderilerek toprağa verilmişti. Saldırıda Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev yapan astsubay kıdemli çavuş Okan Altıparmak'ın cenazesi yapılan DNA testi sonucu belirlendi. Memleketi Konya'ya getirilen şehit Altıparmak'ın cenazesi, Konya Havalimanından Vali Yakup Canbolat, Konya Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ergun Eskici ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Türk Yıldızları'na ait uçaktan askerler tarafından indirilen şehit Altıparmak'ın Türk Bayrağı'na sarılı tabutu cenaze aracına alındı.

Karayoluyla baba ocağı Seydişehir İlçesi Taraşçı Mahallesi'ne gönderilen şehit Altıparmak'ın cenazesi yarın öğle namazının ardından düzenlenecek törenle mahalle mezarlığına defnedilecek.

Görüntü Dökümü

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- Cenazeyi karşılamaya gelen protokolden detay

-Cenazenin uçaktan indirilmesi

- Cenazenin omuzları alınıp, araca taşınması

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ / KONYA, ()

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