DHA YURT - Şehit Astsubay Hasan Çoban'ı, binlerce Burhaniyeli son yolculuğuna uğurladı (2)

CENAZE TÖRENİNE 10 BİN KİŞİ KATILDI

El Bab şehidi Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Çoban için memleketi Burhaniye Koca Cami'de düzenlenen cenaze töreninde ayakta durmakta zorlanan şehidin babası İbrahim Çoban ve annesi Arife Çoban, getirilen sandalyeye oturtuldu. Şehidin kardeşleri Mustafa Çoban ve Müşerref Çoban başta olmak üzere ailenin gözyaşları yürekleri dağladı.

Törene Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, askeri yetkililer, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, üyeleri, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların da aralarında bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

TÖREN CADDEYE TAŞTI

Şehidin cenaze namazının kılınması planlanan Koca Cami, kalabalık karşısında yetersiz kalınca, caminin önündeki Hürriyet Caddesi trafiğe kapatıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu da caddeye getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Astsubay Hasan Çoban'ın tabutu, askerlerce omuzlara alındı. Yaklaşık 20 metre omuzda taşınan tabut, daha sonra top arabasına konuldu. 200 metre top arabasında taşınan şehit Astsubay Hasan Çoban'ın tabutu, ardından cenaze aracına alındı. Şehit Astsubay Hasan Çoban, ilçedeki Geriş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cenaze namazından görüntü

- Kalabalıktan görüntü

- Cenazenin mezarlığa götürülüşü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Sefer TALAY- Fatih Emrah ERDOĞAN / BURHANİYE (Balıkesir), ()