DHA YURT - ŞEHİT ANNESİ:BEN DİMDİK AYAKTAYIM AĞLAMAYIN

Tendürek Dağı bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Özdemir'in cenazesi memleketi Samsun'a getirildi.

Askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen Şehit Uzman Çavuş Özdemir'in cenazesini burada Vali Yardımcısı Recep Yüksel, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehidin babası Recai, annesi Ayşe ve kardeşi Esra Özdemir ile yakınları ve vatandaşlar karşıladı. Oğlunun cenazesinin getirilmesini bekleyen ve sedye üzerinde oturan anne Ayşe Özdemir, "Ben dimdik ayaktayım. Seni dinliyorum oğlum. Ağlamayın" diyerek seslendi. Şehidin cenazesi ile aynı uçakta eşi Ebru ve çocukları Burak ile Kağan Özdemir'de geldi. Eşi gözyaşları içinde uçaktan indi. Cenazesi askerlerden tarafından uçaktan indirildikten sonra bir süre omuzda taşındı. Ardından da cenaze aracına konuldu. Türk bayrağına sarılı naaşı daha sonra cenaze aracıyla Terme İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Protokolden detay

-Ak Parti Genel Başkan yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın aileye taziyede bulunması

-Askeri uçağın gelişi

-Şehit'in eşi ve çocuklarının uçaktan inişi

-Şehit'in naaşının indirilmesi

-Şehit'in naaşının omuzlarda gidişi

-Şehit'in naaşının cenaze aracına konulması

-Şehit'in akrabasının tabuta sarılarak ağlaması

-Cenaze aracının gidişi



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Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()



