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DHA YURT - Şehit annesi: Ben sana bu rütbeyi sağlayamazdım

FIRAT Kalkanı Harekatı'nda El-Bab'da şehit düşen Uzman Çavuş 26 yaşındaki Ali Yılmaz için Antalya'da askeri tören düzenlendi. Şehidin annesi Aynur Aygün, "Ben sana bu rütbeyi sağlayamazdım, başımız dik gururluyuz" dedi. Fırat...

DHA YURT - Şehit annesi: Ben sana bu rütbeyi sağlayamazdım

FIRAT Kalkanı Harekatı'nda El-Bab'da şehit düşen Uzman Çavuş 26 yaşındaki Ali Yılmaz için Antalya'da askeri tören düzenlendi. Şehidin annesi Aynur Aygün, "Ben sana bu rütbeyi sağlayamazdım, başımız dik gururluyuz" dedi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda önceki gün El-Bab bölgesinde şehit düşen askerler arasında yer alan Uzman Çavuş Ali Yılmaz için Antalya'nın Kepez ilçesindeki Hacı Ali Uyaroğlu Camisi'nde tören düzenlendi. Törene şehidin annesi Aynur Aygün, kız kardeşi Aycan Aygün, üvey babası Mithat Aygün, şehidin nişanlısı Emine Zengin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Ak Parti milletvekilleri Reşat Petek, Bayram Özçelik, İbrahim Aydın, Sena Nur Çelik, Gökcen Özdoğan Enç, CHP milletvekilleri Deniz Baykal, Niyazi Nefi Kara, Mustafa Akaydın, Garnizon Komutanı Albay Tahir Savran, Büyükşehir Belediye Başkanı vekili Mesut Kocagöz, Antalya protokolünün diğer üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreninde göz yaşlarına hakim olmaya çalışan anne Aynur Aygün, "Şerefli bir evlat verdim. Başımız dik, gururluyuz. O benim kalbimde. Ben sana bu rütbeyi sağlayamazdım. Kardeşlerine hakkını helal et" dedi.

Şehidin nişanlısı Emine Zengin ise Ali Yılmaz'ın naaşın başındaki fotoğrafına sarılarak ağıt yaktı. Emine Zengin, "Alim ben sana doyamadım. Alim beni alacaktı, ben onu değil. Nikahımıza çok az kaldı" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin yakınları, naaşın başındaki fotoğraflarını öperek duygulandı.

Cuma namazının ardından İl Müftüsü Osman Artan'ın kıldırdığı cenaze namazında anne Aynur Aygün de namaz kıldı. Camideki törenin ardından şehidin naaşı askeri törenle cenaze aracına bindirildi. Anne Aynur Aygün, oğlunu asker selamıyla uğurladı. Bu esnada törene katılan vatandaşlar Türk bayrağı açarak, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' diye slogan atarak cenaze aracına bir süre eşlik etti. Şehidin cenazesi, Uncalı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit Ali Yılmaz, şubat ayında nişanlandığı Emine Zengin ile 19 Mayıs'ta evlilik tarihi almıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehidin tabutundan detay

Şehidin annesinin ağlaması ve anneden detay

Şehidin nişanlısından detay

Şehidin dayısının ve dedesinin tabuta sarılmasından detay

Şehidin babasından görüntü

Şehidin annesine Deniz Baykal ile Mevlüt Çavuşoğlu nun başsağlığı dilemesi

Cenaze namazında protokolden görüntü

Tabutun taşınması

Cep telefonuyla görüntüleyen kalabalık

Cenaze aracına bindirilişi ve annenin ağlaması

Cenaze aracında taşınması

Bakan Çavuşoğlu'ndan detay

Nişanlısının ağlaması ve annenin asker selamı vermesi

Kalabalığın Türk bayrağıyla slogan atması

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Tolga YILDIRIM- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

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