DHA YURT - Şehidin sözlüsü: Ben ona gelinliğimle gelecektim, o tabutuyla geldi

FIRAT Kalkanı Harekatı’nda şehit düşen 29 yaşındaki Uzman Çavuş Oktay Durak’ın cenazesi, memleketi Yozgat’ın Çayıralan ilçesine bağlı Çukurören köyünde toprağa verildi. Şehidin sözlüsü Pervin Durak, şehidin kız kardeşine sarılarak "Ben ona gelinliğimle gelecektim, o tabutuyla geldi" diyerek göz yaşı döktü. Şehidin babası Kemal Durak da oğlunun tabutuna sarılıp, "gülümü soldurdular" diye ağıt yaktı.

Şehit Durak’ın naaşı, Çayıralan Devlet Hastanesi morgundan alınarak konvoy eşliğinde köye getirildi. Köy meydanında Cuma namazı sonrası şehit için tören düzenlendi. Tören öncesi şehidin babası Kemal Durak, şehidin kız kardeşi Mercan Kaplan ve şehidin sözlüsü Emine İpek tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin sözlüsü Pervin Durak, şehidin kız kardeşine sarılarak, "Abla gitti, yemin etti söz verdi bana 'gitmeyeceğim' dedi gitti. Ben ona gelinliğimle gelecektim o tabutuyla geldi. Sen gelmedin ben geldim” diye ağladı.

Şehidin babası Kemal Durak da, oğlunun tabutuna sarılarak, “Ben sana kara gülüm derdim, gülümü soldurdular” dedi. Şehidin kız kardeşi Mercan Kaplan ise kendisine taziyede bulunan Tuğgeneral Mehmet Özaydın’a, "Allah rızası için bitirin bunları. Kimse artık böyle şey yaşamasın. Yok edin hepsini” diye seslendi.

Şehidin özgeçmişinin okunmasından sonra İl Müftü Vekili İsmail Karadavut tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Şehit Oktay durak tekbirlerle köy mezarlığına götürüldü ve burada gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin silah arkadaşları da tabutun başında dua okudu.

Törene şehidin yakınları, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Adalet Bakanı Yardımcısı Bilal Uçar, AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tuğgeneral Mehmet Özaydın, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hasan Başkök, şehidin silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kalabalıktan görüntü

Şehidin getirilişi,

Sözlüsü Emine, Kız kardeşi Mercan Kaplan(başı acık olan gri kareli kabanlı)

Şehit babası Kemal Dura,

Detay,

Cenaze namazı

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, ()-

====================================================