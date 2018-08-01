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DHA YURT - ŞEHİDİN EŞİ KONUŞTU: VATAN SAĞOLSUN (2)

"İKİ CANIMIZI SEVE SEVE VERDİK" Şehit Nurcan Karakaya'nın eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, "Vatan sağolsun. Söyleyecek fazla birşeyimiz yok. Vatan için iki canımızı seve seve verdik. Devlet büyüklerimizin, Cumhurbaşkanımızın,...

DHA YURT - ŞEHİDİN EŞİ KONUŞTU: VATAN SAĞOLSUN (2)

"İKİ CANIMIZI SEVE SEVE VERDİK"

Şehit Nurcan Karakaya'nın eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, "Vatan sağolsun. Söyleyecek fazla birşeyimiz yok. Vatan için iki canımızı seve seve verdik. Devlet büyüklerimizin, Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın, Milli Savunma Bakanımızın eşimin ve çocuğumun kanını yerde bırakmayacağına inanıyorum. İnşallah bırakmazlar. Bu teşkilatta görev yapıyorum. Seve seve yapmaya da hazırım. Bundan sonra eşim ve çocuklarım için çatışacağım" dedi.

"SÜRPRİZ BİR ZİYARET OLMUŞTU"

Saldırıyı yapanların yakalanmasını istediğini söyleyen Karakaya, "İnşallah yapan yakalanmıştır. Eşim beni ziyarete geldi. Sürpriz bir ziyaret olmuştu. 2 saat kadar görüştük. Daha sonra aşağıya indirdim, 15 dakika sonra patlama oldu. Ben aşağıya inene kadar 45-50 dakika oldu. İndiğimiz yer baya yüksekti. İndiğimde eşim yerde yatıyordu. Çocuğum orada yoktu." dedi. 

 

Görüntü Dökümü:

-Eşinin açıklaması

 

Haber-Kamera: SİVAS, ()

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