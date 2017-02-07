DHA YURT - Sefa Sirmen tahliye oldu

İZMİT Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve CHP eski Kocaeli Milletvekili Sefa Sirmen, İzmit Gaz A.Ş. şebekesinin yapılmasında görevini kötüye kullanmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye oldu. 24 Haziran'da cezaevine giren Sefa Sirmen, cezaevinden tahliye olur olmaz parti binasına giderek partililerle kucaklaştı.

İzmit Gaz A.Ş. şebekesinin yapımında görevini kötüye kullanmak suçundan yargılanan Sefa Sirmen, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Geçen yıl 24 Haziran'da Kocaeli T Tipi Cezaevi'ne konulan Sefa Sirmen, denetimli serbestlikten yararlanarak bugün tahliye oldu. Sefa Sirmen'i cezaevinin önünde partililer karşıladı. Sefa Sirmen daha sonra parti binasına geçerken, parti binasının önünde toplanan yüzlerce kişi sevgi gösterisinde bulundu. Sefa Sirmen'i karşılayanlar arasında Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da yer aldı. Davullar çalınırken, çiçeklerle karşılanan Sefa Sirmen partililerle kucaklaştı. Sefa Sirmen partililere teşekkür ederek, "Bugün yeniden doğdum. Bana bu güzelliği yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerden ayrı kaldım, cezaevi hayatını yaşattılar bize. İzmit, Kocaeli bugün bizim yarattığımız projelerle hayat buluyor. Yuvacık Barajı 36 yıl devletin temel atıp bıraktığı projeydi. Biz 30 ayda tamamladık. Orada bizi cezaevine attıramadılar, doğalgaz projesinden cezalandırdılar. İzgaz iftar ettiğimiz ödül alan bir projeydi. Depremde hiç yara almadan sorunsuz bir biçimde devam etti. Kamu zararı var diye 7,5 aydır cezaevindeyim. Bana ceza veren hakim savcılar içerdeler, adalet yerini bulacak" dedi.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ise yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin her yerinde Sefa Sirmen'i tanırlar. Bizler de onların gittiği yoldan gitmeye devam ediyoruz" diye konuştu. Daha sonra parti binasının önünde lokma ikramında bulunuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sefa Sirmen'in gelişi, partilerle kucaklaşması

-Sefa Sirmen'in konuşması

-Lokma dağıtılması

-Vefa Salman'ın konuşması

Haber: Ergün AYAZ - Orhan UZUN / İZMİT(Kocaeli), () -