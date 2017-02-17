DHA YURT - Seçmen listeleri asılmaya başlandı

İZMİT'te, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum öncesinde muhtarlıklarda seçim listeleri asıldı.

İzmit'te muhtarlar Seçim Kurulu'ndan referandumda oy kullanacak olan seçmenlerin bulunduğu listeleri teslim alarak, muhtarlıklara astı. İzmit Hacı Hasan Mahalle Muhtarı Ömer Uzun listelerin 26 Şubat tarihine kadar asılı kalacağını belirterek, "Listeleri aldık. Seçime duyarlı vatandaşlarımız geldiler, listeye bakmaya başladılar. 17 Şubat'tan itibaren 26 Şubat'a kadar listeyi asmaya devam edeceğiz. Eğer listelerde herhangi teknik bir arızadan dolayı ismi çıkmayan vatandaşlar olursa 26 Şubat'a kadar İzmit İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne müracaatta bulunacaklar. Ellerinde elektrik, su veya kontratları ile müracaatta bulunacaklar ve oradan aldıkları evrakı seçim kuruluna götürecekler ve yedek listeye yazılacaklar. Bunları yapmazlar ise oy kullanamayacaklar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Listelerden görüntü, listelere bakanlar

Muhtar Ömer Uzun ile röp.

HABER-KAMERA: Faruk KIYAK / İZMİT ()

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