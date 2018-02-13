Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı  Erdoğan Suudi Arabistan Kralı ile görüştü 
Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı ile...
Diyarbakır'da polis noktasına el yapımı patlayıcı ile saldırı
Polis noktasına el yapımı patlayıcı...
Başbakan Yıldırım mevkidaşı Çipras ile görüştü 
Başbakan Yıldırım, Çipras ile görüştü 
"Kolsuz Agop" hayatını kaybetti

DHA YURT - Savunma Bakanlığı Müsteşarı Cilvegözü Sınır Kapısında

Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda incelemede bulundu. Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. Demir, beraberinde Hatay Vali Yardımcısı...

DHA YURT - Savunma Bakanlığı Müsteşarı Cilvegözü Sınır Kapısında

Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda incelemede bulundu.

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. Demir, beraberinde Hatay Vali Yardımcısı Orhan Mardinli, Cilvegözü Mülki İdare Amiri Nursal Çakıroğlu, Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ve diğer yetkililerle birlikte gümrük alanında inceleme yaptı. Prof. Dr. İsmail Demir, 'Zeytin Dalı Harekatı' ve gümrük sahasındaki çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
SAMSUNLU MUHTARLARDAN ASKERLERE ZİYARET
Samsun’un Havza ilçesi Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Çavdar ve yönetim kurulu üyeleri, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelip, Kaymakam Adnan Karaosmanoğlu’nu ziyaret etti. Makamda bir süre görüşen muhtarlar, Kaymakam Karaosmanoğlu ile birlikte 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında sınırda görev yapan askerleri ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------------------------------
- Cilvegözü Sınır Kapısına gelmesi
- Müsteşarın bulunduğu konvoyun gelişi
- Konvoyun kapıdan çıkışı
- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 198 MB
Haber-Kamera: Mehmet YİRUN, Murat SOLAK, Ferhat DERVİŞOĞLU/HATAY,()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314