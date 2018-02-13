DHA YURT - Savunma Bakanlığı Müsteşarı Cilvegözü Sınır Kapısında

Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda incelemede bulundu.

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. Demir, beraberinde Hatay Vali Yardımcısı Orhan Mardinli, Cilvegözü Mülki İdare Amiri Nursal Çakıroğlu, Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ve diğer yetkililerle birlikte gümrük alanında inceleme yaptı. Prof. Dr. İsmail Demir, 'Zeytin Dalı Harekatı' ve gümrük sahasındaki çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

SAMSUNLU MUHTARLARDAN ASKERLERE ZİYARET

Samsun’un Havza ilçesi Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Çavdar ve yönetim kurulu üyeleri, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelip, Kaymakam Adnan Karaosmanoğlu’nu ziyaret etti. Makamda bir süre görüşen muhtarlar, Kaymakam Karaosmanoğlu ile birlikte 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında sınırda görev yapan askerleri ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cilvegözü Sınır Kapısına gelmesi

- Müsteşarın bulunduğu konvoyun gelişi

- Konvoyun kapıdan çıkışı

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 198 MB

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN, Murat SOLAK, Ferhat DERVİŞOĞLU/HATAY,()