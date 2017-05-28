DHA YURT - Saruhanlı'da 4.4 büyüklüğünde deprem

MANİSA'nın Saruhanlı İlçesi'nde saat 05.14'te Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Manisa'nın merkezi ile çevre illerden de hissedildi.

Saruhanlı'da merkez üssü Kumkuyucak Köyü olmak üzere saat 05.14'te Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 9.9 kilometre altında gerçekleşirken, Manisa il merkezi ile çevre il ve ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Haber: SARUHANLI(Manisa),()