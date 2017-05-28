DHA YURT - Saruhanlı'da 4.4 büyüklüğünde deprem (2)

MANİSA'DA 5.1'LİK DEPREMİN ARDINDAN ARTÇILAR SÜRÜYOR

MANİSA ve İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi, sabah saatlerinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 3.9, 4.4, 4.8 ve 4.8 büyüklüğündeki depremler ve çok sayıdaki artçı sarsıntılarla sallandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, merkez üssünün yine Manisa'nın Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri olarak belirlediği 4 depremin yanı sıra çok sayıda artçı sarsıntı daha meydana geldi. Manisa ve İzmir'de hissedilen depremler sonrası halk panik yaşarken, yetkililer ise ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasar olmadığını söyledi.

Haber: SARUHANLI(Manisa),()