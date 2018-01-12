DHA YURT - Sanatçı Güney'den Şırnak'ta Mehmetçik konseri

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'ya, yılbaşında askerlere konser verme sözünü yerine getiren sanatçı Yusuf Güney, Şırnak Çakır söğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Akçay 6'ıncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki askerlere konser verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşı gecesini Kato Dağı'nda geçirirken görüştüğü sanatçı Yusuf Güney'den askerlere konser vermesi için söz almıştı. Akşam saatlerinde Şırnak'a gelen sanatçı Yusuf Güney önce Akçay 6'ncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki askerlere ardından da Şırnak Merkez Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'ndaki askerlere ve Şırnaklı vatandaşlara konser verdi.

Şırnak bölgesinde yapılan tüm operasyonlarda yeralan Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'ndaki Mehmetçikler, operasyonların stresini Yusuf Güney'in şarkıları ile eğlenerek attı. Konsere gelen Şırnaklı vatandaşlar ve askerler, Güney'in seslendirdiği şarkılar eşliğinde halay çekerek, coşkuyla eğlendi.

Sanatçı Yusuf Güney sahneye çıkardığı bir askerle Kemal Sunal ve Halit Akçatepe takliti yaptı. Taklit, konseri izleyenleri kahkahaya boğdu. Ardından sesi güzel olduğu belirtilenh asker, bir de şarkı söyledi.

Konser sonrasında Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, sanatçı Yusuf Güney'e birliğin plaketini hediye etti. Tuğgeneral Yaşin, "Gerçekten soğuk kış gecesinde bize sıcak bir gece yaşattığı için teşekkür ediyoruz. Bu gecenin mimarı Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanımız Arif Çetin'dir. Biliyorsunuz yılbaşı gecesinde hep beraber Kato Dağı'ndaydık. Orda değerli kardeşim Yusuf Güney ile konuştu Sayın Bakanımız. Sanatçımız da bir konser verebileceği sözünü verdi. Biz de çok memnun olduk. Bu gecenin güzelliği Şırnaklı hemşerilerimiz var. Asker ailelerimiz var. Mehmetçiklerimiz burada. Hakikaten çok mutlu oldum. Çok sıcak bir geceydi. Belki eksi 3 olmasına rağmen çok güzel bir geceydi" dedi.

Sanatçı Yusuf Güney de, Şırnak'tan sonra başka birliklere giderek konser vereceğini belirterek, şunları söyledi:

"Buradan Çukurca'ya gideceğiz. Oradan Tunceli'ye, Diyarbakır'a, Van'a, Hakkari'ye, Yüksekova'ya Doğudaki tüm illerimize, hem halkımızla kucaklaşmaya, hem de askerlerimize moral vermeye, ellimden geldiği kadar koşturmaya çalışacağım. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Jandarma Genel Komutanımız Arif Çetin paşamıza, Kara Kuvvetleri Komutanımız Yaşar Paşamıza, bütün teşkilata çok teşekkür ediyorum. Böylesi değerli kardeşlerimle buluşmama sebep oldukları için çok teşekkür ediyorum. Buradaki kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın göstermiş oldukları fedakarlığın yanında hiç bir şey bu benim yaptığım. O yüzden onların, canına, kılına, tırnağına zarar gelmesin inşallah. Ben onları dualarımda hiçbir zaman unutmayacağım. İnşallah diğer sanatçı arkadaşlarımla irtibata geçip, ben hiçbir zaman sizleri ve buraları yalnız bırakmayacağım. Her zaman buraların gelip görünmesi gerektiğine, Batıda bakaraktan olmaz, Doğu'ya buralara gelip bizzat görerek bilmemiz lazım. Halkımızın ne kadar misafirperver olduğunu ben biliyordum, bizzat gözlerimle görerek onure oldum."

Sanatçı Yusuf Güney, konser sonunda asker ve vatandaşlarla özkeçim yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Konserden detay

-Eğlenen vatandaşlar ve askerler

-Yapılan konuşmalar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, ()

