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DHA YURT - SALDA GÖLÜ'NDEKİ FESTİVALİ VALİLİK UYGUN BULMADI

BURDUR Valiliği tarafından Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde yapılması planlanan Salda Gençlik Festivali uygun bulunmadı. Burdur Valiliği'nden yapılan bilgilendirmede, "Yeşilova ilçesi Salda Gölü Belediye Halk Plajı'nda Yeşilova...

DHA YURT - SALDA GÖLÜ'NDEKİ FESTİVALİ VALİLİK UYGUN BULMADI

BURDUR Valiliği tarafından Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde yapılması planlanan Salda Gençlik Festivali uygun bulunmadı.

Burdur Valiliği'nden yapılan bilgilendirmede, "Yeşilova ilçesi Salda Gölü Belediye Halk Plajı'nda Yeşilova Belediyesi ile bir organizasyon firması tarafından 29 Haziran- 2 Temmuz 2018 tarihleri arasında 'Salda Gençlik Festivali' adı altında bir festival düzenlenmek istenilmiştir. Yeşilova Kaymakamlığınca konu ile ilgili başvurunun Valiliğimize intikal ettirilmesi üzerine ilgili kurumların görev alanlarına ilişkin mevzuat hükümleri kapsamında yerinde yapılan tespit ve değerlendirmeler neticesinde, Salda Gölü kıyısında yapılması talep edilen festival mahallinin 2'nci derece doğal sit alanı ve turizm merkezi sınırları içerisinde kaldığı, ayrıca Salda Gölü Sulak Alan Koruma Bölgeleri (Hassas Ekolojik - Tampon Koruma Bölgesi) içerisinde yer aldığı, etkinliğin özelikle hassas koruma bölgesi olarak tanımlanan plaj- sahil bölümü sınırlarına olumsuz etkileri olabileceği ve tampon bölge olarak adlandırılan alanda gerçekleştirilecek faaliyetlerin de genel olarak Salda Gölü Sulak Alan Koruma Bölgesine olumsuz ve zararlı etkilerinin olacağı değerlendirilmiştir. Mahallinde yapılan tespit ve değerlendirmeler göz önüne alınarak, festival düzenlenmesi talep edilen alanın statüsü, kapasitesi, ilgili mevzuat hükümleri ve diğer açıklanan gerekçeler birlikte değerlendirildiğinde, belirtilen yerde söz konusu festivalin düzenlenmesi Valiliğimizce uygun görülmemiştir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Drone ile çekilmiş göl görüntüleri
- Gölde yüzen vatandaş görüntüsü
- Genel ve detay

Mesut MADAN/BURDUR, ()

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