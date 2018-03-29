DHA YURT - Sakarya'da yayla karla kaplandı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. Yaylada kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Hendek'te bulunan bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası'nda gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, zaman zaman tipi şeklinde yağdı. Mart ayının sonunda kar keyfi yapmak isteyen vatandaşlar Dikmen Yaylası'na gitti. Beyaza bürünün yayla güzelliği ile büyüledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaylada kar yağışından görüntüler

Haber:Aziz GÜVENER/HENDEK(Sakarya), ()