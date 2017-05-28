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DHA YURT :SAĞANAK YAĞIŞ İZMİRLİLER'İ HAZIRLIKSIZ YAKALADI

Gökgürültülü sağanak yağış İzmir'i akşam saatlerinde etkisi altına almaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ya şemsiye satın aldı ya da çantalarıyla yağmurdan korunmaya çalıştı.  Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü...

DHA YURT :SAĞANAK YAĞIŞ İZMİRLİLER'İ HAZIRLIKSIZ YAKALADI

Gökgürültülü sağanak yağış İzmir'i akşam saatlerinde etkisi altına almaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ya şemsiye satın aldı ya da çantalarıyla yağmurdan korunmaya çalıştı. 
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir'de sağanak yağış beklediklerini duyurdu. Akşam saatlerinde başlayan yağışın bugün ve yarın gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacağı Salı günü ise sağanak yağış olarak devam etmesinin beklendiği açıklandı. İzmir'in tamamını etkileyecek olan yağışlı havanın Çarşamba günüden itibaren etkisini yetireceği ve yerini parçalı bulutlu havaya bırakmasının beklendiği açıklandı. Yağmurun ilk damlalarının düşmeye başladığı akşam saatlerinde Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde gezenler hazırlıksız yakalandı. Sıcak hava nedeniyle kısa kollu ve şortla dışarıya çıkanlar dükkanlardan şemsiye aldı. Şemsiye bulamayanlar ise şal ya da çantalarıyla yağmurdan korunmaya çalıştı. Bir kadın tekerlekli sandalyedeki diğer bir kadınla şemsiyesini paylaşırken, şemsiye kullananların çoğunun birbirine sarılarak şemsiyenin altına sığmaya çalıştığı dikkat çekti. 

Görüntü Dökümü
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- Caddede şemsiye ile dolaşanlar
- Engelli kadına şemsiye tutan kadın
- Yağmurdan çantasıyla korunmaya çalışanlar
- Genel ve detay görüntüler 
Haber: Timur TARLIĞ - Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR, ()  

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