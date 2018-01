DHA YURT - SAĞANAK SEBZE ÜRETİCİSİNİ VURDU

MERSİN’de etkili olan yağmur, Tarsus ilçesine örtü altı sebze üretim yapan çiftçiyi vurdu. Yağmur suları seraları etkisi altına alırken, hasat bekleyen sebzeye de zarar verdi.

Özel Bahşiş Mahallesi'nde sağanağın ilk gününde yağmur suları binlerce dönümlük arazide seralarda ekili sebzelere zarar verdi. Yağmur suyu yetersiz kalan motopomplar nedeni ile tahliye edilmezken çiftçiler yetkililerden yardım istedi. Kendisi gibi bölgedeki birçok çiftçinin yağmur nedeni ile mağdur olduğunu belirten 2 çocuk babası Hüseyin Özer (28), "Biz yine bittik. Yağmurun ilk günü olmasına rağmen dizime kadar yükselen sular yarın seralarımızı tamamen kaplayacak. Ekili tüm ürünler heder oldu. Bölgede sadece 3 motopomp var. Onlarda bu suları çekmeye yetmiyor. Söz verilen ama bir türlü devreye girmeyen motopomplar nedeniyle seralar yine sular altında kaldı. Biz bittik, ürünlerimiz yine heba oldu. Yetkililer artık sesimizi duysun" dedi. Her sağanakta ekili alanlarını yağmur sularının bastığını ifade eden Özer, şöyle dedi:

"Çiftçi gırtlağa kadar borçlu. Ben nasıl evimi geçindireceğim, 150 bin lira borcum var. Geçen yılda aynı bu şekilde seraları sel aldı. Motopomplar yetersiz kalıyor. Gördüğünüz gibi arazi sular altında kabaklar sabaha kadar her yer dolacak. Bu ürünlerin işi bitti. Güneş vurduğu an bu ürünlerin hepsi solacak. Seraların içindeki ürünleri, bitmiş durumda kimse bunları toplamaya da gelmez. İşçiye yüz lira versen bile gelmez. Sabaha kadar suların yükselmesi ile bu ürünler hep suda kaybolacak."

Seraları sular altından kalan diğer çiftçiler ise kendi imkânlarıyla iş makinelerinin yardımı ile suları derelere vermek için gayret gösterirken yetkililerden motopomp sorununa bir an önce el atmalarını istedi.

Bu arada hava sıcaklığının 9 ile 18 derece arasında değişirken Meteoroloji Bölge Müdürlüğü de vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıda cuma günü sabah saatlerinde itibariyle başlayacak olan kuvvetli fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olacağı bildirdi. Saatte yaklaşık 70 kilometreyi bulacak fırtına nedeni ile halkın dikkatli olması istendi.

