DHA YURT - Sac tekne ile umuda yolculuk...148 göçmenin bulunduğu sac tekneye Sahil Güvenlik'ten nefes kesen operasyon

Muğla Fethiye'de göçmen kaçakçılığı şüphesiyle takip edilen 'Hebat Allah' isimli sac tekneye Sahil Güvenlik Botu tarafından operasyon düzenlendi. Tekne içerisinde yapılan kontrollerde Suriye uyruklu 148 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen Suriye uyruklu 1 kişi yakalandı. Katrancı Adası Kuzeyi Çığlık Koyu sahilinde de aynı tekneye binmek üzere bekleyen 112 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 10 Türk yakalandı.Sahil Güvenlik Komutanlığı, sac tekneye düzenlenen operasyon görüntülerini paylaştı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından tarafından bir süredir göçmen kaçakçılığı şüphesiyle takip edilen 'Hebat allah' isimli sac tekneye Sahil Güvenlik Botu tarafından operasyon düzenlendi. Tekne, dün saat 04.15'te Muğla Fethiye Tavşan Adası 1.5 deniz mili batısında ateşli silah kullanılmadan ancak önleyici gemi manevraları ve basınçlı su sıkılarak durduruldu. Tekne içerisinde yapılan kontrollerde Suriye uyruklu 148 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu 1 kişi yakalandı. Teknenin yanında 2.5 metrelik kıçtan takma bot ve sahilde 8-10 metrelik motorsuz lastik bot tespit edidi. Yakalanan göçmenler 2 Sahil Güvenlik Botunun refakatinde ve 1 Sahil Güvenlik Botunun yedeğinde içerisindeki göçmenlerle birlikte saat 06.30'da Fethiye Limanına getirildi.

AYNI TEKNEYE BİNMEK İÇİN BEKLEYEN 112 GÖÇMEN DAHA YAKALANDI

Ayrıca, Fethiye Jandarma Komutanlığı tarafından Katrancı Adası Kuzeyi Çığlık Koyu sahilinde aynı tekneye binmek üzere bekleyen 112 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 10 Türk yakalandı.

Görüntü Dökümü

--------------

-SAC TEKNEYE DÜZENLENEN OPERASYON

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

(DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜ)

--------------------------------

- Kaçaklardan görüntü

- Tekneden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber : FETHİYE (Muğla), ()