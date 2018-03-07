DHA YURT - Rüzgardan devrilen market tabelası, üniversiteli Gülay'ın üzerine düştü

ESKİŞEHİR'de, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen 6 metrelik market tabelası, üniversite öğrencisi Gülay Başargan'ın (22) üzerine düştü. Başından yaralanan Başargan, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Yenibağlar Mahallesi Martı Sokak'ta meydana geldi. Marketin önündeki tabela, şiddetli rüzgardan devrilerek, yolda yürüyen Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülay Başargan'ın üzerine düştü. Tabelanın altında kalarak, başından yaralanan Başargan için çevredekiler, sağlık ekibi çağırdı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, üniversiteli Başargan'ı ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Gülay Başargan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

METEOROLOJİ YETKİLİLERİNDEN UYARI

Öte yandan Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü yetkililerince yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir'de güney ve güneybatı yönlerinden esen rüzgarın, saatte 40- 80 kilometre hıza ulaşacağı belirtildi. Eskişehirlilerden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ile doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları istendi.

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Haber-Kamera: Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, ()