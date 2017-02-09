DHA YURT - Rus savaş uçakları yanlışlıkla Türk askerlerini vurdu: 3 şehit, 11 yaralı - (yeniden)

YURT - Rus savaş uçakları yanlışlıkla Türk askerlerini vurdu: 3 şehit, 11 yaralı - (yeniden)



Sayın Yazıişleri müdürlerine

El Bab'da yine DEAŞ saldırısı: 1 şehit, 10 yaralı' ve 'El Bab'da yine DEAŞ saldırısı: 5 şehit, 10 yaralı' başlıklı haberlerimizi kaynağından yapılan düzeltme nedeniyle iptal ederek yerlerine aşağıda haberimizi veriyoruz.

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YENİDEN

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab bölgesinde Türk askerlerinin bulunduğu bina Rusya Federasyonu'na ait bir savaş uçağı tarafından yanlışlıkla hedef alındı. Hava harekatında hedef alınan binanın enkazı altında kalan 3 asker şehit oldu, 1'i ağır 11 asker ise yaralandı.

Fırat Kalkanı harekatı 170'inci güne girerken dün 5 askerin şehit olduğu El Bab'dan bugün de şehit haberi geldi. El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik yürütülen operasyonlar sırasında, sabah saat 08.40 sıralarında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bulunduğu bir bina DEAŞ hedeflerine yönelik hava harekatına katılan Rus savaş uçağı tarafından yanlışlıkla vuruldu.

Bombalanan binanın çökmesinin ardından göçük altında kalan askerlere ulaşmak isteyen silah arkadaşları seferber oldu. Göçük altında çıkarılan 11 yaralı asker, bölgeden tahliye edildi ve ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne taşındı. Yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu, diğer 10 askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bombardımanda yıkılan binanın enkazı altından çıkarılan şehit sözleşmeli er 23 yaşındaki Ömer Akkuş'un cenazesi saat 11.30 sıralarında helikopter ile Gaziantep'e ulaştırıldı. Göçük altında kalan şehit uzman çavuş 25 yaşındaki Mehmet Şahin ile şehit uzman onbaşı 26 yaşındaki Emre Mücahit Topal'ın cenazeleri ise saat 14.00 sıralarında çıkarıldı ve 14.40 sıralarında helikopter ile Gaziantep'e getirildi. Ancak, şehitlerin vücut bütünlükleri bozulduğu için üzerinde Türk bayrağı bulunan 4 cenaze torbası içerisinde getirilmesi 4 ayrı şehit olduğu gibi algılandı. Ancak, bir süre sonra El Bab bölgesinden gün içerisinde getirilen şehit sayısının 5 değil 3 olduğu anlaşıldı.

Böylece gün içerisinde 3 askerin daha şehit düşmesiyle, Fırat Kalkanı Harekatının başladığı geçen 24 Ağustos'tan bu yana şehit düşen asker sayısı 64'e yükseldi.

TSK AÇIKLAMA YAPTI

Genelkurmay Başkanlığı da akşam saatlerinde konuya ilişkin yaptığı açıklamada Rusya'ya ait savaş uçağının kazaen hedef aldığı binadaki 3 askerin şehit olduğunu bildirdi. 1'i ağır 11 askerin de yaralandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, 09 Şubat 2017 tarihinde saat 08.40 sularında, Rusya Federasyonuna ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine icra edilen hava harekatı esnasında, kazaen TSK unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 11 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personelimiz tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle hastaneye ulaştırılmıştır."

PUTİNDEN, ERDOĞAN'A BAŞSAĞLIĞI TELEFONU

Yaşanan üzücü olayın ardından Rusya Federasyonu yetkililerinin üzüntülerini dile getirdiğini Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı dileklerini ilettiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Rusya Federasyonu yetkilileri, söz konusu olayın bir kaza olduğunu ifade ederek, üzüntülerini ve taziye dileklerini iletmişlerdir. Olayla ilgili inceleme ve çalışmalar iki tarafça sürdürülmektedir. Ayrıca, aynı olayla ilgili olarak Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Sayın Vladimir Putin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a üzüntülerini belirterek başsağlığı dileğinde bulunmuşlardır. Bizleri acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

HULUSİ AKAR , RUSYA GENELKURMAY BAŞKANI GERASİMOV İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Askeri kaynaklar tarafından yapılan açıklamada "Kazayla ilgili olarak bugün akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Orgeneral Gerasimov meydana gelen talihsiz olay nedeniyle Orgeneral Akar'a üzüntülerini bildirerek başsağlığı dileklerinde bulunmuştur." denildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Türk bayrağına sarılı cenazeler

- Helikopterin inişi

- Cenazelerin indirilmesi

- Cenazelerin ambulansa konulması

- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: GAZİANTEP, () -

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