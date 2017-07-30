DHA YURT - Rus 2 turist öldü  

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde tatillerini geçirmekte olan 2 Rus turistten birisi boğularak, diğeri kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Manavgat'ın Çolaklı Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Rus 56 yaşındaki Alexander Shevchenko, dün saat 09.00 sıralarında Ankara Üniversitesi ÖRSEM Tesisleri sahilinde denize girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Rus turist, çevredekiler ve görevliler tarafından sahile çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Rus turistin bilincinin kapalı olduğu belirlendi. Hemen hastaneye götürülen Alexander Shevchenko yolda yaşamını yitirdi. Rus turistin cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ, KURTARILAMADI

Ilıca Mahallesi'nde tatil yapan Rus 47 yaşındaki Tatiana Loginova, kaldığı otelde cuma saat 10.00 sıralarında kalp krizi geçirdi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye götürülen Tatiana Loginova, kurtarılamadı. Rus turistin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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- Antalya Adli Tıp Kurumu önünden görüntü

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Haber-Kamera: ANTALYA ()

