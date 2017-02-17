DHA YURT - Rize’de hastane yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı, hastalar yolda kaldı

RİZE’de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çıkan dik yolda kardan dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı.

İslampaşa Mahallesi’ndeki RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çıkan yol kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı. Rize Belediye ekiplerinin aralıksız temizleme çalışması yaptığı dik yolda oluşan buzlanma dolayısıyla araçlar hastaneye ulaşamadı. Yaya olarak hastaneye ulaşmaya çalışan hastalar ve yakınları yolun açık tutulmamasına tepki gösterdi.

348 KÖY YOLU KAPANDI, OKULLAR TATİL

Rize’de dün geceden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 348 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kardan kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. Rize'de okullar da valilik kararıyla bir gün tatil edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kar yağışı detayları

Hastane yolunda kalan araçlar

Vatandaş röp.

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Haber-Kamera:Muhammet KAÇAR RİZE ()

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