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DHA YURT - RAMAZAN DAVULCULARI SAHURDA GÖREVLERİNE BAŞLADI

RAMAZAN Ayı'nın gelmesiyle birlikte İzmir'de davulcular görevine başladı. Ramazan davulcuları, Ramazan Ayı'nın ilk gününde maniler eşliğinde İzmirlileri sahura kaldırdı. 11 Ayın sultanı olan Ramazan Ayı'nın gelmesiyle birlikte İzmir'de...

DHA YURT - RAMAZAN DAVULCULARI SAHURDA GÖREVLERİNE BAŞLADI

RAMAZAN Ayı'nın gelmesiyle birlikte İzmir'de davulcular görevine başladı. Ramazan davulcuları, Ramazan Ayı'nın ilk gününde maniler eşliğinde İzmirlileri sahura kaldırdı.
11 Ayın sultanı olan Ramazan Ayı'nın gelmesiyle birlikte İzmir'de Ramazan davulcuları da görevlerine başladı. Ramazan Ayı'nın ilk gününde kentin sokaklarında dolaşan davulcular, maniler eşliğinde vatandaşları sahura kaldırdı. Bazı davulcular yaya olarak, bazı davulcular ise ya motosiklet ya da kamyonet kasalarında görevlerini yerine getirdi. Mani sesleriyle sahura kalkan İzmirliler, Ramazan'ın sahurunu yaptı.
12 yaşından beri müzikle uğraştığını ve yaklaşık 4 senedir Ramazan davulculuğunu yaptığını belirten 28 yaşındaki Şafak Çokbilen, "Bu işi 12 yaşından beri yapıyorum. Normalde üflemeli çalgılar çalıyorum ama Ramazan ayında zevk için de geceleri sokaklarda vatandaşları sahura kaldırmak için davul çalışıyorum" dedi.
Öte yandan, Ramazan'ın sembollerinden biri olan mahyalar da camilerde yerini aldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ekiplerince, camilerin minarelerine "Hoşgeldin On Bir Ayın Sultanı" yazılı mahyalar asıldı. 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Davulculardan görüntü
-Röportaj
-Cami mahyasından görüntü
Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

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