DHA YURT - Ramazan davulcuları mesaiye başladı

RAMAZAN ayının gelmesiyle birlikte, İzmir'de sahur vaktinden önce sokak sokak gezen ramazan davulcuları, vatandaşları ilk sahur için uyandırdı.

Ramazan ayının gelmesiyle ramazan davulcuları da bu gece itibariyle mesailerine başladı. Oruç tutmak isteyen vatandaşlar, bu gece imsak vaktinden önce sokak sokak gezen davulcular tarafından uyandırıldı. Ramazan dolayısıyla bazı kahvehaneler de sahur saatine kadar açık kalarak vatandaşlara çay servisi yaptı. Sahur saatlerinde çayı ücretsiz yapan Bayraklı İlçesi'ndeki kahvehane sahibi 31 yaşındaki Aydın Vurucu, "Normalde kahvemizi 10.00'da 11.00'da kapatıyoruz. Ramazan dolayısıyla kahvemiz 24 saat açık. Gece sahur yapmak isteyen arkadaşlarımızı sabaha kadar kahvemiz de bekliyoruz. Sahurlarda çay servisi ücretsizdir. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Amacımız burada tekrar Ramazan ruhunu insanlara yaşatabilmek, örf ve adetlerimize sahip çıkabilmek. Bunun için kahvemiz 24 saat açıktır. Bütün arkadaşlarımızı, dostlarımızı bekliyoruz" dedi.

GÖRNÜTÜ DÖKÜMÜ:

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- Davulculardan görüntü

- Sahura kalkan vatandaşlardan görüntü

- Kahvehane sahibi Aydın Vurucu ile röportaj

- Çay içenlerden görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,()