DHA YURT - Pülümür Vadisi'nde PKK'lı teröristlerle çatışma/EK

7 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Tunceli Valiliği, Pülümür ilçesi kırsalında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 7 PKK'lının öldürüldüğünü, trafiğe kapatılan Tunceli-Pülümür karayolunun da açıldığı açıklamasında bulundu. Yazılı açıklamada şöyle denildi: "İl Jandarma Komutanlığımızca Pülümür ilçemiz kırsalında icra edilen operasyonda 7 bölücü terör örgütü mensubu terörist silah ve teçhizatıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için trafiğe kapatılan Tunceli-Pülümür karayolu tekrar trafiğe açılmıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."

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