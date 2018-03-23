DHA YURT - Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonrası yakalandı

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilin sürücüsü, ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyledi.

Saat 03.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi D-400 Karayolu'nda devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri 31 SD 667 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle kaçmaya başladı. Polis ekiplerini peşine takan sürücü önce Girne Köprüsü'nden Seyhan İlçesi'ne geçiş yaptı. Buradan Fuzuli Caddesi, ardından Seyhan ve Debboy Caddesi'ni takiben Güney Kuşak Bulvarı'na giren otomobil, sonrasında ise Eminağa Caddesi üzerinden devam etti. Polislerin caddeyi kapattığını gören sürücü, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Kaçış sırasında polis araçlarına çarpan otomobil, Manisalı Alibey Caddesi'ne çıktığı sırada önünü kesen polisler tarafından durduruldu. İsmi açıklanmayan otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcu konumundaki kişi burada gözaltına alınarak Hürriyet Polis Karakolu'na götürüldü. Otomobil sürücüsünün ehliyeti olmadığı için kaçtığını söylediği belirtildi. Araçta yapılan aramada ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polis araçlarından görüntü

- Aracın başındaki polislerden görüntü

- Gözaltına alınan şüphelilerden görüntü

- Şüphelinin 'Arkadaşa dur dedim, durmadı" demesi

- Otomobilin ehliyetsiz sürücüsünden görüntü

- Sürücünün gazeteciye tekme atmaya çalışması

- Şüphelilerin polis aracına bindirilmesi

- Otomobilden görüntü

- Otomobilin polis araçlarına çarpması sonucu oluşan kaza izinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()