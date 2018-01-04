DHA YURT - POLİSİN DİKKATİ, FACİAYI ÖNLEDİ

ADANA'da nöbet tutan polis memuru, yağış nedeniyle devrilecek olan çam ağacını görüp, trafiği keserek olası faciayı önledi.

Kentte 2 gündür devam eden yağış, yer yer su baskınlarına neden oldu. Menderes Bulvarı'ndaki Adana Polis Evi'nde önünde nöbet tutan polis memuru, yağışın etkisiyle devrilme riski olan çam ağaçlarının yanına gitti. Polis, ağacın gövdesinden gelen sesler üzerine yoldaki araçları durdurdu, yayaların ise yoldan uzaklaşmasını istedi. Bu sırada çam ağacı büyük bir gürültüyle yola devrildi. Polisin dikkati olası bir faciayı önledi.Kapanan yol ağacın kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü

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- Devrilen ağaçlar

- Ağaç köklerinden detaylar

- Olay yerindeki polislerin çalışması

- Devrilen ağaç nedeniyle araçların geri dönüşü

- Araçlardan detaylar

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

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