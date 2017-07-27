  DHA YURT - Polis memuru ve hemşire eşi evde ölü bulundu 

KONYA’nın Cihanbeyli İlçesi'nde 3 yıllık evli 27 yaşındaki trafik polisi Serkan Çevik ve aynı yaştaki hemşire eşi Elif Çevik, evde ölü halde bulundu. 2 yaşındaki çocukları İkranur kanlar içinde anne ve babasının cesedinin yanında bulunduğu belirtildi. Polis memuru Çevik'in, cinnet geçirmesi üzerine beylik tabancasıyla eşini vurduktan sonra başına ateş ederek intihar ettiği üzerinde durulurken, çiftin cinayete kurban gidip, gitmediği araştırılıyor.

Olay, bugün akşam saatlerinde Cihanbeyli İlçesi Köprübaşı Mahallesi 60211 Sokaktaki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Bir camide imamlık yapan Mustafa Özdemir, geçen salı günü Eskişehir'den yıllık izinden dönen bir sağlık ocağında çalışan kızı Elif Çelik ile Bölge Trafik Müdürlüğü'nde görevli damadı Serkan Çevik'i dün telefonla aradı, ancak ulaşamadı. Özdemir, bugünde telefonla kızına aradı ama yine telefonu açan olmayınca bu kez evlerine gitti. Kapıyı açan olmayınca, durumdan şüphelenip çilingir yardımıyla kapıyı açıp girince, damadı ve kızını yatak odasında yerde kanlar içinde, torunu İkra Çevik'i de anne ve babasının cesedinin yanında elbisesi kanlar halinde buldu. Polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. Eve gelen sağlık görevlileri Çevik çiftinin öldüğünü belirledi. Polis, yaptığı ilk inceleme Elif Çevik'in vücudunun çeşitli yerlerinden, meslektaşları Serkan Çevik'in de başından vurulmuş olduğunu belirledi. Serkan Çevik'in beylik tabancasının cesedinin yanında olması üzerine Çevik'in cinnet geçirmesi üzerine önce eşine defalarca ateş edip öldürdükten sonra, başına ateş ederek intihar ettiği üzerinde duruldu. Çiftin cinayete kurban gidip, gitmediği de araştırılırken minik İkranur'un ise kıyafetleri değiştirildikten sonra dedesi Mustafa Özdemir'in kucağında her şeyden habersiz, kendisine verilen meşrubatı içerek etrafına bakması dikkat bakması dikkat çekti. Yaklaşık 4 yıldır Cihanbeyli'de görevli olan polis memuru Serkan Çevik'in, eşi ve işyerindeki arkadaşlarıyla her hangi bir probleminin ve psikolojik sorunun olmadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Ölen çiftin vesikalıkları

- Evin dışından detay

- Ailesinden detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ - Tolga YANIK/ KONYA,()