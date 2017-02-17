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DHA YURT - PKK'lılar arızayı giden DEDAŞ aracını yaktı

DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar İlçesi'nde, sokak aydınlatma lambalarını onarmaya giden Dicle Elektrik Dağıtım'a (DEDAŞ) ait platformlu kamyonet, gündüz saatlerinde 3 PKK'lı tarafından durdurulduktan sonra benzin dökülerek ateşe verildi. Merkez...

DHA YURT - PKK'lılar arızayı giden DEDAŞ aracını yaktı

DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar İlçesi'nde, sokak aydınlatma lambalarını onarmaya giden Dicle Elektrik Dağıtım'a (DEDAŞ) ait platformlu kamyonet, gündüz saatlerinde 3 PKK'lı tarafından durdurulduktan sonra benzin dökülerek ateşe verildi.

Merkez Bağlar İlçesi Fatih Mahallesi'nde sokaklardaki aydınlatma çalışması yapma çalışan DEDAŞ'a ait plaformlu kamyonet, PKK'lı oldukları belirtilen 3 kişi tarafından Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin yıldönümünü protosto etmek amacıyla dün öğlen saatlerinde yakıldı. Araçta bulunan 3 DEDAŞ çalışanı aşağıya indiren kişilerin, küfür ve hakaretler savurduktan sonra yanlarında bulunan benzini araca döktüğün belirtilirken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

DEDAŞ çalışanlarının olayı bildirmesinin ardından bölgeye giden güvenlik görevlileri, saldırganları yakalayabilmek için bölgede operasyon başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yanan DEDAŞ aracının görüntüsü

Haber: DİYARBAKIR,() -

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