Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Manchester saldırganının kimliği açıklandı
Manchester saldırganının kimliği açıklandı
 İşverenler aylık prim ve hizmet belgelerini  25 Mayıs'a kadar gönderebilecek 
SGK'dan Prim ödemeleriyle ilgili önemli...
Cumhurbaşkanı Erdoğan  Taci Bayhan'ı yeniden  Danıştay Üyeliğine  seçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan  O ismi yeniden...
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu: 55 gözaltı kararı
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu:...

DHA YURT - PKK'lı teröristler Tendürek'te araçları yaktı

  VAN'ın Çaldıran İlçesi Tendürek bölgesinde yolu kesen bir grup PKK'lı terörist, aralarında TIR'ların da bulunduğu bazı araçları ateşe verdikten sonra yaktı. Güvenlik güçleri, kaçan PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgede...

DHA YURT - PKK'lı teröristler Tendürek'te araçları yaktı


 
VAN'ın Çaldıran İlçesi Tendürek bölgesinde yolu kesen bir grup PKK'lı terörist, aralarında TIR'ların da bulunduğu bazı araçları ateşe verdikten sonra yaktı. Güvenlik güçleri, kaçan PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlattı.

Kırsal alandaki operasyonlar devam ederken, bugün saat 15.00 sıralırnada bir grup PKK'lı terörist, Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı bölgesinde yol keserek araçları durdurmaya başladı. PKK'lı teröristler daha sonra aralarında TIR'ların da bulunduğu bazı araçları ateşe verdi. Olayın haber alınması üzerine bölgeye özel birlikler sevk edildi. Güvenlik güçlerinin bölgeye gitmesi üzerine kaçan PKK'lı teröristlerin yakalanması için hava destekli operasyon başlatılırken, karayolu da trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:
-------------------------
-tırların yanması 
-genel ve detay 


Haber: VAN, () 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246