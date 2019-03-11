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DHA YURT - PİKNİĞE GİDEN 5 KİŞİNİN ÇADIRDA CESEDİ BULUNDU (2)- YENİDEN

ADANA'nın Karataş ilçesine balık tutup piknik yapmaya giden akraba olan Habib Topaluğurlu, Yusuf Topaluğurlu, Murat Topaluğurlu ile Ali Turan ve Zeki Kılınçcı, kaldıkları çadırda üzerinde mangal bulunan kömür sobasından sızan karbonmonoksit...

DHA YURT - PİKNİĞE GİDEN 5 KİŞİNİN ÇADIRDA CESEDİ BULUNDU (2)- YENİDEN

ADANA'nın Karataş ilçesine balık tutup piknik yapmaya giden akraba olan Habib Topaluğurlu, Yusuf Topaluğurlu, Murat Topaluğurlu ile Ali Turan ve Zeki Kılınçcı, kaldıkları çadırda üzerinde mangal bulunan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

Olay, Karataş ilçesine bağlı Tuzla Aydınlar Mahallesi sahilinde meydana geldi. Adana il merkezinden balık tutmak için 8 Mart günü Karataş'a gelen ve Habib Topaluğurlu, oğlu Murat Topaluğurlu, yeğeni Yusuf Topaluğurlu, komşuları Ali Turan ve Zeki Kılınçcı ile birlikte sahilde çadır kurdu. Geldikleri gün gece saatlerinde yakınlarıyla telefonda konuşan 5 kişiden daha sonra haber alınamadı. 5 kişiye ulaşamayan yakınları, çadır kurulan yere geldiklerinde acı durumla karşılaştı. Çadırdaki 5 kişinin haraketsiz yattığını görenler durumu jandarma ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekbinin yaptığı kontrolde 5 kişinin, çadır içinde yaktıkları üzerinde mangal bulunan bacasız kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirnelerek öldükleri belirlendi. İncelemede kurulan çadırın termal olduğu ve hava geçirmediği öğrenildi. Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Olay yeri ekibini çalışması
- Çadırdan detaylar
- Jandarma ekiplerinden detay
- Cenaze araçlarının gidişinden detay

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ- Eser PAZARBAŞI/ADANA, ()

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