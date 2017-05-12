DHA YURT - Patlamada hayatını kaybeden 16 vatandaşa resmi anma

DİYARBAKIR'da PKK'nın 15 ton patlayıcı yüklü aracı infilak ettirmesi sonucu hayatını kaybeden 16 vatandaş, Tanışık Köyü'ndeki mezarları başında düzenlenen törenle anıldı. Hayatını kaybeden 16 kişi için tören öncesi mevlit okutulurken, köyde güvenlik güçlerinin aldığı olağanüstü güvenli könlemi dikkat çekti. Anma töreninde konuşan Vali Hüseyin Aksoy, bir tek terörist kalıncaya kadar terörle mücadelenin devam edeceğini belirterek, "Terör sonlanıncaya kadar, en son terörist kalıncaya kadar bu mücadele devam edecek. Şu saat itibariyle de Bingöl, Muş ve Diyarbakır üçgeninde devam eden büyük bir operasyonumuz var" dedi.

Merkez Yenişehir İlçesi Sarıkamış Köyü Dürümlü Mezrası'nda 12 Mayıs 2016 günü bomba yüklü kamyonun infilak ettirilmesi sonucu Tanışık Köyü'nde yaşayan ve hayatını kaybeden 16 kişi mezarları başında düzenlenen törenle anıldı. Tanışık Köyü'ndeki anma törenine AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Adnan Taşdan, kamu kurum müdürleri ve yakınlarını kaybeden köylüler katıldı.

Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı köyde jandarma ve polis özel harekat timleri, köy evlerinin damlarında güvenlik önlemi alırken, jandarma özel harekat timlerinin milli keskin nişancı tüfeği MKEK Bora-12 (JNG-90) ile görev aldığı görüldü. Köy camisinde kılınan Cuma Namazı'nın ardından protokol ve beraberindekiler köy taziye evine geçti. Burada mevlit yemeği yiyen protokol ve köylüler, daha sonra patlamada yaşamını yitiren 16 kişi için yaptırılan şehitliğe geçti. Yaşamını yitirenlerin mezarlarına karanfil bırakan Vali Aksoy ve beraberindekiler, daha sonra ölenler için burada da Kuranı Kerim okutuldu. Yapılan duların ardından patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları mezarları başına gelerek ağıtlar yakıp dua etti.

Vali Aksoy burada yaptığı konuşmada, 12 Mayıs 2016 tarihinde Sarıkamış Köyü Dürümlü Mezrası'nda yaşanan patlamada 16 sivil vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, 26 vatandaşın da yaralandığını ve 38 çocuğun yetim kaldığını söyledi. Vali Aksoy, "Bölücü terör örgütünün sivil vatandaşlarımızı hedef alan saldırısı sonucu 16 vatandaşımız yaşamını kaybetti, 26 vatandaşımız yaralandı. 38 çocuk yetim kaldı. Bölücü terör örgütünün sivil vatandaşları hedef alan bu alçakça saldırının yıl dönümünde kentte görev yapan kamu görevlileri olarak buradayız. Biz Danışık köyü halkının acısını paylaşmak onlara başsağlığı dilemek üzere buradayız. Terörle mücadele de devlet kararlı bir şekilde bu mücadeleye devam edecek bütün kurum ve kuruluşları bu konuda kararlı terör sonlanıncaya kadar en son terörist kalıncaya kadar bu mücadele devam edecek. 19 yaşından, 70 yaşına kadar farklı yaş gruplarında bulunan bu insanlarımızın birinci yıl dönümü. Terör örgütünün sivil vatandaşları hedef alan bir çok eyleminden biri de geçtiğimiz yıl burada yaşadığımız eylemiydi. Acımasızca sivil insanları kadın, çocuk demeden genç demeden öldüren bir terör örgütü var. Ne terör örgütünün gerçek yüzü de Son yıllarda yapmış olduğu eylemlerle halk tarafından da artık açık bir şekilde görülmüştür. Başta Diyarbakır halkı olmak üzere terör örgütüne artık bir çok kesim destek vermemekte, pirim vermemektir. Anam da Diyarbakır halkına teşekkür ediyorum. Terör örgütünün provakatif çağrılarına hiçbir zaman itibar etmemeiştir. ve kulak vermemiştir. Terörle mücadele konusunda devlet Büyük bir kararlılık içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Terör örgütünü sonlanıncaya, kadar elinde silahlı tek kişi kalıncaya kadar, bütün güvenlik birimlerimiz büyük bir hassasiyet içerisinde bu çalışmalarına devam edecektir. Huzur içerisinde, barış içerisinde bir Türkiye ve dünya olması dileğiyle tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

BİNGÖL, MUŞ VE DİYARBAKIR ÜÇGENİNDE BÜYÜK OPERASYON

Gazetecilerin olayla ilgili soruşturma durumunu sorması üzerine Vali Aksoy, "Devam ediyor bir çok noktada zaman zaman çeşitli operasyonlarda ele geçen bazı dokümanlar var. Özellikle biz kent merkezi ve dışında da kırsalda sürekli operasyon halindeyiz. Şu saat itibariyle de Bingöl, Muş,ve Diyarbakır üçgeninde devam eden büyük bir operasyonumuz var. Dolayısıyla kırsal kesimde de, sürekli operasyonlar devam ediyor ve ele geçen dokümanlardan , bir çok bilgiye ulaştırılıyor. Ele geçen bu bilgiler üzerinden de soruşturmalar sürüyor. Cumhuriyet Başsavcılılarımızın talimatları doğrultusunda, güvenlik birimlerimiz bu çalışmaları titizlikle sürdürüyor" diye karşılık verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Köyde alınan güvenlik önlemleri

-Protokolün camiye gelişi

-Camide okunan mevlit

-Damlardaki jandarmaların

-Mevlit yemeğinden görüntüler

-Protokolün mezarlığa gelmesi

-Burada okunan dular, karanfil bırakılması

-Vali Aksoy'un konuşması

-Yakınların mezarlıkta ağıt yakması

-Şehitlikten detay

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, ()

