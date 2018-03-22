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DHA YURT - Palet deposunda yangın

BURSA’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren ikinci el palet deposunda yangın çıktı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin fark ettiği yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Bursa-Ankara karayolu...

DHA YURT - Palet deposunda yangın

BURSA’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren ikinci el palet deposunda yangın çıktı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin fark ettiği yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Bursa-Ankara karayolu üzerinde uygulama yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Türkel Çevre yolu kenarındaki Murat Yazıcı’ya ait ikinci el palet deposundaki alevleri fark etti. Alevlerin göründüğü yere yakınlaşan ekipler, paletlerin yandığını tespit edince durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. 10 dönümlük alanda bulunan paletlere sıçrayan alevleri söndürmek için büyük çaba sarf eden ekipler, yangını yaklaşık yarım saatte kontrol altına aldı. Yangın bir saatlik çalışma sonucunda söndürüldü, depoda bulunan binlerce palet ise küle döndü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor.
GÖRNÜTÜ DÖKÜMÜ:
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Alevlerin görüntüleri
İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları
Emniyet ekipleri
Detaylar
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

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