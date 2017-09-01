DHA YURT:(ÖZEL)SINIR KARAKOLUNDA MEHMETÇİĞİN BAYRAMI

BUGÜN Kurban Bayramı'nın birinci günü. Sınır boylarında ve sarp dağlarda eller tetikte görev yapan Mehmetçik de bayram kutluyor. Türkiye-Suriye sınırını koruyan askerler de bir yandan eller tetikte, gözler dürbünde 40 derece sıcaklıkta sınır nöbeti tutarken, diğer yandan hem birbirleri ile bayramlaştı hem de yakınlarını telefonla arayarak bayramlarını kutladı. Suriye sınırını korumakla görevli 4. Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı sınırının sıfır noktasındaki Bayraktar Hudut Karakolu'ndaki askerlerin bayram kutlamasını ekibi görüntüledi. Hudut Tabur Komutanı Binbaşı Serkan Ünal bayramlarını kutladığı askerlere seslenerek, "Ailelerinizden ve sevdiklerinizden uzakta bir bayram geçiriyorsunuz. Arkadaşlar unutmayın ki, sizler hudut hattında görev yaparak, nöbet tutarak ailenizin, sevdiklerinizin evlerinde huzur içerisinde bayram kutlamalarını sağlıyorsunuz. Ailenizden uzak olduğunuz için tabi ki içinizde biraz hüzün duymaktasınız. Ancak, ömrünüzde unutamayacağınız bir bayram geçiriyorsunuz" dedi.

HEM NÖBET HEM BAYRAMLAŞMA

Kurban bayramı kutlamaları devam ederken, 911 kilometrelik Türkiye-Suriye sınırında nöbet tutan askerler de elleri tetikte, gözleri dürbünde ve 40 derecelik sıcak altında hem sınır nöbeti tuttu hemde arkadaşları ile bayramlaştı. Suriye sınırını korumakla görevli 4. Hudut Alay Komutanlığına bağlı Suriye sınırının sıfır noktasındaki Bayraktar Hudut Karakolu'nda askerlerde ailelerinden uzakta kurban bayramını kutladı. 40 kilometreye kadar bir alanı gözetleyebilen radar sistemi ile Türkiye-Suriye sınırını 24 saat aralıksız denetleyen, sınırın her noktasını dronlarla devriye gezip, termal kameralarla sınırı gözetleyen askerler, özellikle sınırı kaçak yollarla geçmek isteyen teröristlere göz açtırmıyor. Görevleri başında günün 24 saati 3 metrelik duvarların ve üstüne tel örgülerin örüldüğü Suriye sınırını gözetleyip, tam donanımlı Yeni Kobra isimli araçlar ve dronlarla sınırda devriye gezen askerler, bayramın ilk günü bayram namazından sonra birbirleri ile bayramlaştı. Bayram sevincini arkadaşları ve komutanları ile geçiren askerler, daha sonra ailelerine telefon açarak bayramlarını kutladı.

SINIRIN SIFIR NOKTASINDAKİ BAYRAMLAŞMA VE SINIR NÖBETİNİ EKİBİ GÖRÜNTÜLEDİ

ekibi tarafından görüntülenen Bayraktar Karakolu'ndaki bayramlaşmaya, Hudut Tabur Komutanı Binbaşı Serkan Ünal ve Bölük Komutanı Yüzbaşı Abdullah Doğan, askerleri selamladıktan sonra tek tek bayramlarını kutladı. Şeker ve kolonya ikramının ardından askerlere hitaben konuşan Hudut Tabur Komutanı Binbaşı Serkan Ünal, "Yurdumuzun 4 bir yanından askerlik hizmetini yapmak üzere karakolumuza gelmiş siz değerli mehmetçikler, ailelerinizden ve sevdiklerinizden uzakta bir bayram geçiriyorsunuz. Arkadaşlar unutmayın ki, sizler hudut hattında görev yaparak, nöbet tutarak ailenizin, sevdiklerinizin evlerinde huzur içerisinde bayram kutlamalarını sağlıyorsunuz. Ailenizden uzak olduğunuz için tabi ki içinizde biraz hüzün duymaktasınız. Ancak, ömrünüzde unutamayacağınız bir bayram geçiriyorsunuz. Hudutta görev yapmak gerçekten çok zordur ama bir o kadar da onur ve gurur vericidir. Milletimiz fedakarlıktan sakınmayarak üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getiren siz mehmetçiklere minnettardır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin önünde saygı, minnet ve şükranla eğiliyorum. Sizin ve ailenizin bayramını in içten duygularımla kutluyorum. Bayram süresince mutlaka ailelerinizle görüşün, onlara bizlerin sevgi, saygı ve selamlarını iletin. Hepinizin bayramı kutlu olsun"dedi.

KOMUTAN TELEFONU İLE AİLE İLE BAYRAMLAŞMA

İç savaşın yaşandığı Suriye sınırındaki kulede nöbet tutan askerler de gözlerini sorumluluk alanlarından ayırmadan komutanlarıyla bayramlaştı. Nöbeti biten askerlerden kimisi arkadaşlarıyla da bayramlaşırken kimisi ise cep telefonundan ailelerini arayıp bayramlarını kutladı. İlk kez ailesinden ayrı bir kurban bayramı geçiren Piyade Er Yunus Er, yakınlarından uzakta olduğunu, ancak kutsal askerlik görevini yerine getirdiği için onur ve gurur duyduğunu söyledi. Daha sonra bazı askerler komutanların verdiği telefonları ile ailelerini arayıp bayramlarını kutladı.

"BİZ GÖREVİMİZİN BAŞINDA OLDUĞUMUZ SÜRECE SİZLER RAHAT OLUN"

Bayramda sınır nöbeti tutan askerlerden Murat Çakır, ilk kez birliğinde bayram kutladığını belirterek, "Hudut Karakolunda görevliyim, burada devriye görevi yaparak sınırı koruyoruz. Ben çok iyiyim, ailemin beni merak etmesin. Onların bayramlarını kutluyorum"dedi. Sakaryalı Yusuf Eren Demir adlı asker ise, "Tüm sevdiklerime, anneme, babama bizi izleyenlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Merak etmesinler biz görevimizin başında olduğumuz sürece sizler rahat olunuz. Vatanın namusunun bize emanet olduğunun farkındayız ve bunu canımız pahasına korumaya kararlıyız. Buradan sizin aracılığınızla aileme ve tüm sevdiklerime selamlarımı iletmek istiyorum. Merak etmesinler vatan bize emanet"diye konuştu. Hudut karakolunda daha sonra duarlar eşliğinde kurban kesimi yapıldı.

KARAKOLDA HAREKETLİLİK YAŞANDI

Daha önce teröristlerin birçok kez saldırısına uğrayan ve 2017 yılında da 3 kez sınırı geçmek isteyen teröristlerin püskürtüldüğü Bayraktar Sınır Karakolunda bayram günü de hareketlilik yaşandı. Sınıra örülen duvara iki kilometreye kadar yaklaşan 4 kişiyi gözetleme kulesi telsiz ile karakola bildirdi. Bu bilginin alanmasından sonra sınır karakolunda hareketlilik yaşanırken, sınıra Kobra araçları ile destek sağlandı. Dron'la yapılan uçuş ve Kobra-2 aracından yapılan yakın gözetleme ile sınıra yaklaşan kişilerin tarla işçisi olduğunun anlaşılması üzerine askerler normale döndü.

40 KİLOMETRELİK MENZİLE SAHİP ARAÇ

Milli imkanlarla üretimi sağlanan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girişi yapılan 'Kobra 2' adlı araçların, sınır hattında kısa süre önce görev yapmaya başladığı bilgisini veren komutanlar, modüler beton duvarın bulunduğu hatta kullanılmaya başlanan Kobra-2 isimli araçların 12 metreye kadar yükselebilen kamera ve radar sistemi ile hattın diğer ucunu rahatlıkla gözleyebildiğini söyledi. Yerli sistemlere sahip zırhlı araçların devriyenin yanı sıra erken uyarı görevinde de kullanıldığını söyleyen komutanlar, "Araçta, radar, hedef tespit sistemi ve termal kamera bulunuyor. Hedef tespit sistemiyle yapılan en ufak atışın kaynağı doğru şekilde belirleniyor. Ayrıca 40 kilometre menzile sahip radarın tespit ettiği hareketliliğe zırhlı araçtaki kameralar otomatik odaklanıyor. Böylece hudut hattındaki en ufak hareketliliğin gözden kaçmasına engel olunuyor"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Türkiye-Suriye sınırdan görüntüler

-Duvardan, tel örgülerden görüntüler

-Bölük ve Karakollardan görüntüler

-Yaşanan bayram kutlamalarından görüntüler

-Komutan ve askerlerin röportajları

-Şeker, kolonya ve baklava ikramı

-Kurban kesiminden görüntü

-Gözetleme kulelerinden nöbet tutan askerlerin bayramını kutlayan komutanın görüntüsü

-Sınırda kısa süreli yaşanan hareketlilik, yapılan anonslar

-Kobra araçlarından görüntüleri

-Kobra aracının tanıtılması

-Türkiye-Suriye sınırında Drone'nin uçurulması görüntüleri

-Drone'n sınırı gözetlemesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kemera:Nezir GÜNEŞ-Mehmet Ali DİNLER/MARDİN,()-