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DHA YURT - (ÖZEL) Mehmetçik -30 derece soğukta, karlı dağlarda destan yazıyor (1)

Mehmetçik Türkiye- Irak- İran sınırının kesiştiği karlarla kaplı dağlarda sıfırın altında 30 derece soğukta terör mücadelesini sürdürüyor. Şemdinli'deki 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı Tekeli 2'nci Hudut Taburu'na bağlı Mirgesav...

DHA YURT - (ÖZEL) Mehmetçik -30 derece soğukta, karlı dağlarda destan yazıyor (1)

Mehmetçik Türkiye- Irak- İran sınırının kesiştiği karlarla kaplı dağlarda sıfırın altında 30 derece soğukta terör mücadelesini sürdürüyor. Şemdinli'deki 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı Tekeli 2'nci Hudut Taburu'na bağlı Mirgesav Üs Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçiğin çetin kış koşullarında mücadelesine muhabirleri de tanık oldu. Mehmetçik, terör örgütü PKK'nın bölgede kış üslenmesine ve uyuşturucu ticaretine darbe vurdu. Sınırdan PKK'lı teröristlerin geçişine izin vermeyen 2807 rakımdaki Hudut Kartalları, sık sık hareketlilik yaşanan bölgeleri de ağır silahlarla ateş altın alıyor. 2 Mayıs 2016'da kurulan ve Hakurk, Kalereş ve Ari bölgesindeki PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahında bulunan Mirgesav Üs bölgesine 3 sızma girişimi yapılırken, 48 havan, 74 Doçka ve Kanas saldırısı oldu. Bu saldırılarda 5 şehit verilirken, çok sayıda PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



Görüntü Dökümü

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-Askeri helikopterin iniş yapması

-Mirgesav Üs Bölgesi'nden görüntü

-Kar tünellerinin görüntüsü

-Askerlerin intikalinden görüntü

-Mirgesav Üs Bölgesi'nde nöbet tutan askerlerin görüntüsü

-detaylar

Haber-Kamera: Osman BEKLEYEN - Murat ÇAĞLAR / (Şemdinli) HAKKARİ ()

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