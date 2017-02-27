DHA YURT - (ÖZEL) Komandolar Irak sınırındaki dağları teröristlerden temizledi (2)

(ÖZEL) Komandolar Irak sınırındaki dağları teröristlerden temizledi (2)

TERÖRİSTLERİN BRANDA İLE KAMUFLE ETTİKLERİ MAĞARALARIN 'DRONE' İLE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ



HAKKARİ'de Dağ ve Komando Tugayı'nın özel eğitimli komandoları, İzmir Foça'dan gelen özel eğitimli Amfibi Deniz Piyadeleri'nin de katıldığı operasyonlarla, teröristleri etkisiz hale getiriyor. Teröristlerin bölgede bulunan mağaralarını da brandalarla kamufle ettikleri Aselsan üretimi ASIR termal kamerası, ACAR kara gözetleme radarı, mikro/mini İHA'lar ve diğer teknolojik cihazlarla yapılan izlemelerde tespit edildi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Mağaraların drone ile çekilen görüntüleri

Haber-Kamera: Osman BEKLEYEN- Behçet DALMAZ- Murat ÇAĞLAR/ HAKKARİ,()-

========================