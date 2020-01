DHA YURT ÖZEL GÜNDEM

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Nurettin Kaden'in sahiplendiği sokak kedisi, öğrencilerin maskotu oldu. Öğrencilerin ilgilenip, beslediği kediye 'Sevgi' ismi verildi.Silopi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Nurettin Kaden, sokakta üşürken bulduğu kediyi sahiplenip okula götürdü. Kaden, 'Sevgi' ismini verdiği kediye kafes ve mama alarak beslemeye başladı. Öğrencilere hayvan sevgisinin aşılanması için de 'Sevgi' okulda bakılmaya başlandı. Zaman zaman sınıflara giren kedi, kısa sürede okulda ilgi odağı haline geldi. Öğrencilerin ilgi gösterip beslediği kedi, okulun maskotu oldu.Okul Müdürü Nurettin Kaden, öğrencilerin kediyi benimseyip sevdiğini belirterek, "Sokakta bir kedi bulduk. Okulumuza getirip sahiplendik. Adını 'Sevgi' koyduk. Öğrencilerimiz Sevgi'yi kucaklıyorlar, evlerine götürmek isteyenler oluyor. Okulumuzda öğrencilerimize hayvan sevgisini aşılamak istiyorsak mutlaka bir hayvanın okula alınması gerekiyor. Tüm okul müdürü arkadaşlarımıza tavsiye ediyorum. Hayvanları seven insanları da sever. Öğrencilerimiz sevgi yumağında büyür" dedi.Tüyleri yumuşak kediyle oynanmaktan çok hoşlandıklarını anlatan öğrenciler ise hayvanların insanların dostu olduğunu ifade etti.

Kış mevsiminde öğrencilere yüzme faaliyeti

MUŞ'ta öğrenciler hava sıcaklığının sıfırın altında 15 geçtiği kış günlerinde yarı olimpik havuzda yüzme öğreniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kış mevsiminin bütün şiddetiyle sürdüğü Muş'ta öğrencilerin, sosyal ile sportif faaliyetlerde bulunması için imkanlarını seferber etti. Spor salonlarının yanısıra kentte bulunan yarı olimpik yüzme havuzu da soğuk kış günlerinin en aktif yerlerinden biri oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında, çetin kış mevsiminin yaşandığı kentteki Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda öğrenciler için yüzme kursları açıldı. Isıtma sistemi ile kışın dondurucu soğuklarında bile öğrencilere yüzme imkanı sunan yarı olimpik havuz, her gün dolup taşıyor. Soğuk kış günlerinde sıcak yüzme havuzunda yüzme öğrenip, doyasıya eğlenen öğrenciler durumlarından son derece memnun. Çocuk, engelli, kadın ve erkek olmak üzere her kesimin faydalanacağı tesiste ayrıca, yüzme bilmeyen vatandaşlara da eğitimler veriliyor.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Spor Hizmetleri Müdürü Faysal Çavuş, "Muş'ta kış mevsimi çok şiddetli ve çetin geçmektedir. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak çocuklarımızın havuzda zaman geçirmeleri, onlara yüzmeyi öğretip, altyapıya önem verip, bakanlığımızın desteklemiş olduğu 'yüzme bilmeyen kalmasın' projesini gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız burada yüzmeyi öğreniyor. Ayrıca sosyal arkadaşlık ortamında, hocalarımızın nezdinde yüzmeyi öğreniyorlar. Kış mevsimi boyunca 'yüzme bilmeyen kalmasın' projemiz devam edecektir" dedi.

Yüzme Antrenörü Kader Tekin ise, "Bakanlığın vermiş olduğu projeyle beraber çocuklara yüzme dersi veriyoruz. Dışarıdaki soğuk havaya rağmen, içeride tesisin sağlamış olduğu sıcaklıktan kaynaklı çocuklar burada gayet eğleniyor. Hem yüzme öğreniyorlar, hem eğleniyorlar. Ayrıca bununla beraber sosyalleşiyorlar" diye konuştu.

Kadınlar yaptıkları el emeği, göz nurlarını instagram hesabından satıyorlar

ERZURUM'un Olur ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan kurslara giden ev hanımları yaptıkları el emeği göz nurlarını instagram hesabından satışa sunuyor. Kurs öğretmeni Reyhan Keskin, "Kadınlarımız çok becerikli. Yaptıkları el emekleri büyük ilgi görüyor. İl dışından birçok sipariş alıyoruz" dedi.

Yaşları 19 ila 45 arasında değişen 22 kadın evde boş durmaktansa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Halk Eğitim Merkezi'nde, "Türk El İşlemeleri" kursuna giderek harikalar yaratmaya başladı. Kadınların, nakış öğretmeni Reyhan Keskin ile birlikte yaptıkları birbirinden güzel el sanatı hediyelik eşyalar sosyal medyada görücüye çıkarıldı. Saat 09.00'dan 15.00'a kadar vakitlerini geçirdikleri Halk Eğitim Merkezi'nin atölyelerinde yaptıkları havlu, takı, seccade, oya dantel ve biçki dikiş kurslarında yaptıkları kanaviçe işlemeleri, anahtarlıklar, doğal bebekler, yazma oyaları, anahtarlıklar ve elbise gibi birçok ürünün fotoğraflarını kursa yönelik açtıkları "@hem_el_emegi" instagram sayfasında paylaşıp satışlarını yapıyorlar. 15 ile 75 lira arasında değişen ürünlerin satışından memnun olduklarını söyleyen kurs öğretmeni Reyhan Keskin şunları söyledi:

"Köy, ilçe ve şehirlerdeki kadınlarımızın ekonomik hayata katılması lazım. Türkiye'de her 3 çalışandan sadece 1'i kadın, bu sayıları artırmalıyız. Kadınlar, ekonomik ve sosyal hayata katılırsa verimlilik artar. Açtığımız bu kursa katılan 22 kadın zamanın büyük bir bölümünü evinde oturarak geçiriyordu. Şimdi buraya gelerek üretime başladılar. Doğuştan el becerileri olan bu kadınlarımızın yaptıkları ürünler paylaştığımız sosyal medyada büyük beğeni topluyor. Yaptıklarımızın dışında bize sipariş verenlerde oluyor. Kadınlarımız şimdi aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Üç ay önce başlayan ve yıl sonuna kadar devam edecek olan kursumuza katılan kadınların sayısı da her geçen gün artıyor."

Kursa arkadaşının tavsiyesi üzerine katıldığını ve hayatında verdiği en iyi kararlardan biri olduğunu söyleyen Sema Meral, "Burada gün boyu hem sohbet hem de el işi yapıyoruz. Öğretmenimiz Reyhan Keskin de yaptığımız organik ürünleri internet üzerinden satışa sunuyor. Burada yaptığımız her ürünün masrafı da karı da bizim. Kurstan önce evde temizlik yapıp yemek hazırladıktan sonra saatlerce boş otuyorduk. Canımız sıkılıyordu. Şimdi halimizden çok memnunuz. İşlerimiz her geçen gün artıyor. Kazandığımız parayı kimimiz biriktiriyor kimimiz de almayı hayal ettiğimiz eşyaları alıyoruz" diye konuştu.

Kurs öğreticisi Rüveyda Akıncı ise, geri dönüşüm projelerinde evlerde atıl olan giysileri de kullandıklarını hatırlatarak tüm kadınları kursa katılmaya davet etti.

Aç kalan kurtlar köpekleri parçaladı

ERZURUM'da aç kalan kurtlar, indikleri mahalledeki köpekleri tuzağa çekerek parçaladı. Sürü halinde dolaşan 4 kurtun saldırısı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yoğun kış şartlarının yaşandığı Erzurum'da karla kaplı arazide yiyecek bulamayan kurtlar yerleşim birimlerine inmeye başladı. Merkez Palandöken İlçesine bağlı Tekederesi Mahallesi'ne inen 4 kurtun saldırısı 28 Aralık 2019 gecesi yaşandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda birlikte gelen kurtlar daha sonra 4 ayrı noktadan arayışlarına başladı. Mahallede biraz dolaşan kurtlardan biri bir süre sonra gözlerine kestirdikleri 2 köpeğe saldırıya geçti. Köpeklerin karşılık vermesi üzerine kurt geri çekilir gibi yaparak boş bir araziye gitti. Köpeklerin kurdu takip etmesi üzerine çevrede bekleyen diğer 3 kurt saldırıya geçti. Bir köpeğe dokunmayan kurtlar, diğer köpeği aralarına alarak bir süre boğuştu. Kameralara yansıyan boğuşma anından sonra 4 kurt boğdukları köpeği sürükleyerek başka bir yere götürdü.

KÖPEKLERİ AHIRLARA ALMAYA BAŞLADIK

Tekederesi'nde 28 Aralık'ta yaşanan kurt dehşeti, geçtiğimiz gece vatandaşların zamanında müdahalesiyle önlendi. Gece mahalleye gelen kurt sürüsü, mahalledeki 3 köpeği tuzaklarına çekti. Saldırıya uğrayan köpeklerin havlamasıyla uyanan vatandaşlar, silahlarla kurtları uzaklaştırdı. Saldırıda köpeğin biri gözünü kaybetti.

Tekedere Mahallesi'nde yaşayan Ali Osman Çınar (20), zağar cinsi 3 köpeğini kurt sürüsünden mahalledeki köpeklerin yardımıyla kurtardığını söyledi. Şehir çöplüğünün yakın olması sebebiyle yiyecek arayan kurtların mahalleye kadar geldiğini ifade eden Çınar, "Geçen yıl mahalleye gelen kurtlar 3 köpeği parçaladı. Biz bu sene küçük köpekleri ahırlara alıyoruz, büyük köpekleri de güvenli yerlere bağlıyoruz. Kar sebebiyle aç kalan kurtlar buralara kadar iniyor" dedi.

10 yılda 42 santimetre uzayan sakalını 10 bin liraya satılığa çıkardı

MALATYA'da, yaşayan Abdullah Özkaya (28), 2010 yılından buyana kesmediği ve 42 santimetre uzayan sakallarını 10 bin lira karşılığında satılığa çıkardı. Sakalını alana 60 santimetre uzunluğunda olan saçlarında da hediye edeceğini söyleyen Özkaya, alıcı çıkmaması halinde sakal ve saçlarını Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) bağışlayacağını söyledi.

İstanbul ve Malatya'da sinema ile tiyatroda oyunculuk yapıp, kamera arkasında yer alan Abdullah Özkaya, 2010 yılından 2020 yılına kadar sakallarını kesmedi. Badem ve argan yağlarıyla keratin bakımı yapan Özkaya'nın sakalları 42 santimetreye ulaştı. Askere gitmeden önce uzattığı sakallarının boşa kesilmemesi için internet üzerinden satılığa çıkartan Özkaya, 10 bin liraya satışını gerçekleştirmek istediği sakallarından elde edeceği parayı ise askerlik masraflarını gidermek ve evlenmek üzere olan tiyatrocu bir arkadaşına bağışlamayı düşünüyor. Görenlerin İlgisini çeken Özkaya'nın sakallarını alana da, 60 santimetre uzattığı saçlarını hediye edecek. Özkaya, 4 ay içerisinde askere gidene kadar uzattığı saç ve sakallarına alıcı bulamadığı takdirde Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na bağışlamayı düşünüyor.

'TÜRKİYE'NİN EN UZUN SAKALI OLARAK GEÇİYOR'

Özkaya, saç ve sakallarını 10 yıldır uzattığını kaydederek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin tam olarak en uzun sakalı olarak geçiyor, tahminlerim ve araştırmalarıma göre. Ölçtüğümüzde 40 ile 42 santim arasında değişen boya ulaşan bu sakalımla toplumda bayağı bir ilgi çekiyorum, bayağı bir dikkat çekiyorum. Özellikle Malatya'da daha farklı dikkat çekiyor sakallarım. Malatya'da da tek olduğumu düşünüyorum bu konuda. Şuan askere gitme durumum olduğundan dolayı, 6 aylık bir askerlik yapacağımdan dolayı sakalımı keseceğim ve bu kadar emeğimin boşa gitmemesi için satılığa çıkarmayı düşünüyorum sakallarımı. Tahmini olarak şuanda 5 ile 10 bin lira arasında satışını arttırmayı düşünüyorum. Bu arada sakalımı alana saçımı da hediye etmeyi düşünüyorum. Satma planı şöyle geldi aklıma; birkaç kişi soruyordu bana 'satmayı düşünüyor musun' diye Bende sakalımı satacağım. Sakalımdan elde edeceğim geliri de tiyatro oyuncusu bir arkadaşım var evlenmek üzere olan, ona destek olmak istiyorum aldığım parayla. 10 yıldır sakallarımın bakımlarını argan (Ağaç), badem yağları ve keratin (bitkisel protein) ile yapıyorum. Sakal uzatanlara da önerim; sabırlı olmalarını istiyorum. Eğer gerçekten sakalını seven insanlar varsa bunun bakımını düzenli olarak yapsınlar. Her gün yemelerine ve içmelerine nasıl dikkat ediyorlarsa o şekilde de sakallarına karşı dikkat etmelerini öneriyorum."

'OSMANLI TORUNU MODASI'

Abdullah Özkaya'nın kuaförü Şener Eroğlu ise Özkaya'nın 17 yıldır müşterisi olduğunu belirterek, "Kendisinin sakallarını kesmediğini biliyorum. Şuanda bakım yağlarıyla birlikte daha güzel görünüm sağlaması adına sakallarını uzatarak ecdadımız olan Osmanlı torunu olduğumuzu bir nebzede ifade eden sakalımız artık moda haline geldi. Şuanda gençlerimizin büyük bir kısmı sakal modasına uymuştur. Sakal modası hiç bitmeyen, tükenmeyen stilist olarak devam etmekte. Abdullah kardeşimiz de bu şekilde sakallarını uzatarak Türkiye'nin en uzun sakallıları arasında birinci olduğunu düşünüyorum" dedi.

Abdullah Özkaya'nın 10 yılda uzatarak boyunun 42 santimetreye ulaşan sakallarını gören vatandaşlar ise ilginç bulduklarını, böyle bir sakal hayatları boyunca görmediklerini, kendilerinin de sakallarını uzatarak satışa çıkaracaklarını söyledi. Bazı vatandaşlar ise gereksiz bularak, alıcıya da satıcıya da hayırlı olmasını diledi. Uzun sakallı Özkaya'yı gören sokak sanatçıları da 'Şimdi Bana Söyler misin Kim O Sakallı Adam' şarkısını seslendirdi.

