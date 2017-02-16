DHA YURT - (ÖZEL) Aydan, snowboard başarısıyla Türk spor tarihine geçti

ERZURUM'un ev sahipliği yaptığı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) kapsamında snowboard kızlar büyük slalomda bronz madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen Aydan Karakulak, sporcu bir aileden geldiğini söyledi. Ailede babasıyla birlikte 3 kardeşinin de kayak sporu ile uğraştığını hatırlatan Karakulak, "Ailede tek snowboardçı benim. EYOF'ta gümüş madalyayı 2 saniye ile kaybettiğim için buruk bir sevinç yaşadım" dedi.

Snowboarda kardeşinin isteği üzerine 6 yıl önce başladığını ve 2 yıldan beri milli takımda yer aldığını ifade eden Aydan Karakulak, hedefinini Uluslararası Kayak Fedarasyonu (FIS) yarışlarında 7 puan daha toplayıp Olimpiyatlara katılmak ve Türk Bayrağını göndere çektirmek olduğunu bildirdi. Kendisine verilen emekleri boşa çıkarmadığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Aydan Karakulak, şunları söyledi: "Kayseriliyim. Babam Erciyeş A.Ş. Kış Doğa Sporları'nda görevli. Ailede annem hariç herkes kayak sporu yapıyor. Ailede tek snowboardçı benim. EYOF'ta elde ettiğim başarı ile hem madalya alarak tarihe geçtim, hem de olimpiyatlara katılma puanımı yükselttim. EYOF'ta gümüş madalyayı 2 saniye ile kaybettiğim için buruk bir sevinç yaşadım. Gümüş madalya kazansaydım o zaman olimpiyatlara direkt gidebiliyordum. Şimdi 54 puanım var. Ülkem adına kazandığım bu başarıdan dolayı çok kişi aradı ve tebrik etti. Ailem gurur duydu. Bana verilen emekleri boşa çıkarmadım. Hedefim olimpiyatlara katılıp, Türk Bayrağını göndere çektirmek."

"AYDAN'IN İÇİNDE AZİM CANAVARI VAR"

Kayseri'de Özel Anadolu Genç Sultan Koleji lise 2'nci sınıf öğrencisi olan Aydan Karakulak, 13 Şubat günü EYOF'ta başarı kazandı, 14 Şubat günü de Milli takım sporcuları, teknik ve idari yöneticilerinin katıldığı törenle doğum gününü kutlayarak 17 yaşına girdi. Milli takım sporcuları ve antrenörleri tarafından sürpriz doğum günü yapılan Karakulak'ın sevecen görüntüsünün içinde, büyük bir azim canavarı bulunduğunu anlatan Milli Takım Antrenörü Yusuf Tangüzel şöyle konuştu:

"Biz her zaman hedefleri yüksek tutuyoruz. Birinci ve ikinci olmak isterdik ama yarın daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Yarışmaya çok iyi hazırlandık. 3 kamp yaptık. Azimli bir sporcu. Başarı bizim için bir hedefti. Bunu bize yaşattığı için sevinç duyduk. Bu başarı diğer sporcularımız için de bir hedef olmuştur. Aydan EYOF'un maskotu oldu. Görüntüsü ve sevecenliği ile herkes tarafında seviliyor. Ama o görünümünün içinde büyük bir azim canavarı var."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ÖZEL)

-------------------------------------------

-Karabulak ve antrenörü ile röp

-Karabulak snowboarıd ile

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

=====================