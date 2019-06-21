DHA YURT - OTOYOLDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI 

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Kemalpaşa-İzmir Çevre Yolu Sütçüler mevkiinde meydana geldi. Kemalpaşa yönünden İzmir istikametine giden 31 ACC 627 plakalı TIR'ın sürücüsü Mahir Armut, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde ilerleyen Ali Karagöz idaresindeki 38 D 4181 plakalı soğan yüklü kamyona arakadan çarptı. Bu sırada arkadan gelen Ahmet Kocatürk yönetimindeki 34 SL 3973 plakalı otomobil de TIR'a çarptı. Zincirleme kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, TIR sürücüsü aracında sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, Polis, Sağlık ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. 110 AKS ekipleri, Mahir Armut'u sıkıştığı yerden kurtarırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Armut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Armut'un cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Kocatürk ise ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Kocatürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle Kemalpaşa-İzmir Çevre Yolu'nda ulaşım yaklaşık 2 saat boyunca tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-TIR ve otomobilden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()