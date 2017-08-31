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DHA YURT - Otomobilden açılan ateş sonucu bacağından vuruldu

KONYA'da 25 yaşındaki Cihad Arslan, bir otomobilden tüfekle açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Yeni Mahalle Dede Korkut Sokak'ta meydana geldi. Cihad Arslan sokakta bir arkadaşıyla...

DHA YURT - Otomobilden açılan ateş sonucu bacağından vuruldu

KONYA'da 25 yaşındaki Cihad Arslan, bir otomobilden tüfekle açılan ateş sonucu bacağından yaralandı.
Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Yeni Mahalle Dede Korkut Sokak'ta meydana geldi. Cihad Arslan sokakta bir arkadaşıyla otururken, yanlarına yaklaşan, içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden tüfekle ateş açıldı. Bacağından vurulan Cihad Arslan ve arkadaşı, koşarak kendilerini güvenli bir yere attı. Şüpheliler ise, plakası belirlenemeyen otomobille olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arslan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Arslan, polise verdiği ilk ifadesinde, "Sokakta otururken bir otomobil içerisinden üzerime doğru ateş açıldı. Bacağımdan vuruldum. Daha sonra ateş etmeye devam ettiler. Canımı zor kurtardım" dedi.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:
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- Yaralının ambulansla hastaneye getirilişi
- Hastane genel ve detay

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA ()
 

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